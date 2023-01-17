Шкарпетки – елемент гардероба, який ви використовуєте щодня. На прилавках магазинів вони радують численними кольорами та візерунками. Особливо гарно виглядають шкарпетки білого кольору, які підійдуть до всього.

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Що робити, щоб шкарпетки залишилися білими на довго

Для того, аби колір білих шкарпеток не постраждав, потрібно виробити деякі звички. Почніть із розділення речей за кольором. Таким чином можна уникнути змішування кольорових тканин з білими.

Перш ніж покласти сильно забруднені шкарпетки в пральну машину, замочіть їх у розчині води та харчової соди. Для його приготування вам знадобиться лише таз з теплою водою і пів склянки соди. Слідкуйте за тим, щоб не поєднувати предмети одягу, які вимагають різної температури прання. Союзником білого одягу також є сушіння на сонці та свіжому повітрі.

Важливий елемент гардероба / Фото Unsplash

Носити сірі шкарпетки – справжній жах. Для відновлення їх білого кольору на допомогу приходить простий рецепт, який коштує копійки і показує високу ефективність. Цікаво, що основний інгредієнт зазвичай вже є вдома.

Все, що потрібно зробити – просто замочити їх у розчині гарячої води та скибочок лимона. Як використовувати цю техніку?

Ось інструкція:

наповніть каструлю водою;

додайте кілька скибочок лимона і доведіть розчин до кипіння;

вимкніть вогонь і покладіть в розчин забруднені шкарпетки;

замочіть їх на годину, а потім виперіть у пральній машині як зазвичай.

Цю техніку також можна використовувати, коли потрібно відбілити постільну білизну.