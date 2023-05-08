Серед них опинився і цей унікальний йогурт, який ви точно зустрічали на полиці в супермаркеті, але частенько могли робити вибір на користь солодких фруктових альтернатив.

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Який йогурт допоможе схуднути

Йогурт вже давно став класикою в здоровому раціоні. Проте далеко не кожен виробник може гарантувати вам обіцяні дієтологами ефекти, а все через не надто якісний склад продукту. Серед широчезного асортименту все ж є та продукція, яка безпечна для фігури та здоров'я – це грецький йогурт. За що варто його любити, ділимось далі.

Білок у складі

Одне з головних завдань тих, хто хоче схуднути, – пошук продуктів з високим вмістом білка, які надовго насичують організм, а, отже, вберігають від переїдання та зайвих прийомів їжі. Одна з переваг грецького йогурту – це фантастичне джерело білка.

Білок у грецькому йогурті може допомогти зменшити почуття голоду та підтримувати контроль ваги, що може бути особливо корисним для жінок, які переживають гормональні зміни,

– ділиться дієтологиня Діна Мустабашич.

Низький вміст цукру та калорій



Обирайте корисний йогурт / Фото Pexels

Цікаво, що разом з білком ви не отримуєте величезну дозу цукру і калорій, дозволяючи тілу не набирати кілограми, а почуватись ситим та здоровим водночас. Саме тому така альтернатива йогурту є куди кориснішою за інших представників, включаючи знежирені.

Джерело кальцію

Як відомо, за м'язи у тонусі та здоров'я кісток відповідає кальцій, якого у грецькому йогурті теж чимало. Особливо він буде корисним для людей старше 40 років, ризики остеопорозу та втрати м'язової тканини у яких зростають.

Важливі пробіотики

І врешті переходимо до найважливішого – нашого кишківника, який загалом є ключовим елементом процесу травлення. А саме від нього залежать ваші темпи схуднення. Це один з найкращих аргументів, який спонукає подбати про збагачення раціону продуктами, багатими на пробіотики, такими як грецький йогурт.