Чи справді температура тіла 36,6°C вважається ідеальною для всіх? Коли варто бити на сполох? Та чи може бути таке, що при 37,1°C ви абсолютно здорові? Про все це розповіла клінічна імунологиня Марія Полозова.

Те, що 36,6 – нормальна температура тіла людини, вирішив Карл Вундерліх, який виміряв її в пахвовій западині 25 тисяч людей. І трапилося це… в 19 столітті! Попри те, що з того часу більшість уявлень про медицину та здоров'я змінилися, ми продовжуємо вірити, що 36,6 – це ідеальний показник. Більше про те, чому таке уявлення хибне – розповідаємо далі.

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З 19 століття змінилося чимало: ⠀

якість та точність термометрів,

інфекційні захворювання, які були більш поширені в той час,

спосіб нашого життя, відповідно і фізіологія обміну речовин.

Тож, яка температура вважається нормальною

Діапазон нормальної температури коливається від 36,1 – 37,6°C! А у деяких наукових оглядах здоровий діапазон становить навіть від 36,0 – 38,0°C.

Від чого залежить температура тіла

Від особливостей організму: маси тіла, статі, віку. Крім цього існує явище аксилярної асиметрії – коли в лівій пахви температура вища, ніж в правій, вона зустрічається в 50% людей;

від часу доби та сезону, навколишньої температури (не варто забувати про добові ритми): вранці і ввечері температура тіла зазвичай нижча, днем – вище. І протягом доби вона може коливатися в діапазоні 1°C.

від рівня активності, віку, харчування і водного балансу;

від фази менструального циклу:

від прийому ліків;

від місця вимірювання;

від стану ментального здоров'я: на температуру впливають емоційні коливання та стрес.

Хронічний стрес провокує метазапалення, що своєю чергою призводить до субфебрилітету

Іноді буває, що причиною субфебрильної (підвищеної) температури тіла є порушення терморегуляції на рівні вегетативної нервової системи. В таких випадках з теплопродукцією все нормально, проте в пацієнтів знижена тепловіддача.

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Якщо перераховані причини підвищеної температури виключені, то причина може бути психогенною. В цьому випадку не потрібно ходити по лікарях і лабораторіям. Варто відразу звернутися за допомогою до психіатра.