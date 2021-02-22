От 36 до 38: иммунолог рассказала, какая температура тела считается нормальной
Действительно ли температура тела 36,6°C считается идеальной для всех? Когда стоит бить тревогу? Может ли быть такое, что при 37,1°C вы абсолютно здоровы? Обо всем этом рассказала клинический иммунолог Мария Полозова.
Источник:инстаграм Мария Полозова
То, что 36,6 – нормальная температура тела человека, решил Карл Вундерлих, который измерил ее в подмышечной впадине 25 тысяч человек. И случилось это... в 19 веке! Несмотря на то, что с тех пор большинство представлений о медицине и здоровье изменились, мы продолжаем верить, что 36,6 – это идеальный показатель. Больше о том, почему такое представление ошибочно – рассказываем далее.
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С 19 века изменилось немало: ⠀
- качество и точность термометров,
- инфекционные заболевания, которые были более распространены в то время,
- образ нашей жизни, соответственно и физиология обмена веществ.
Так какая температура считается нормальной
Диапазон нормальной температуры колеблется от 36,1 – 37,6°C! А в некоторых научных обзорах здоровый диапазон составляет даже от 36,0 – 38,0°C.
От чего зависит температура тела
- От особенностей организма: массы тела, пола, возраста. Кроме этого существует явление аксилярной асимметрии – когда в левой подмышке температура выше, чем в правой, она встречается у 50% людей;
- от времени суток и сезона, окружающей температуры (не стоит забывать о суточные ритмы): утром и вечером температура тела обычно ниже, днем – выше. И в течение суток она может колебаться в диапазоне 1°C.
- от уровня активности, возраста, питания и водного баланса;
- от фазы менструального цикла:
- от приема лекарств;
- от места измерения;
- от состояния ментального здоровья: на температуру влияют эмоциональные колебания и стресс.
Иногда бывает, что причиной субфебрильной (повышенной) температуры тела является нарушение терморегуляции на уровне вегетативной нервной системы. В таких случаях с теплопродукцией все нормально, однако у пациентов снижена теплоотдача.
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Если перечисленные причины повышенной температуры исключены, то причина может быть психогенной. В этом случае не нужно ходить по врачам и лабораториям. Стоит сразу обратиться за помощью к психиатру.
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