Действительно ли температура тела 36,6°C считается идеальной для всех? Когда стоит бить тревогу? Может ли быть такое, что при 37,1°C вы абсолютно здоровы? Обо всем этом рассказала клинический иммунолог Мария Полозова.

То, что 36,6 – нормальная температура тела человека, решил Карл Вундерлих, который измерил ее в подмышечной впадине 25 тысяч человек. И случилось это... в 19 веке! Несмотря на то, что с тех пор большинство представлений о медицине и здоровье изменились, мы продолжаем верить, что 36,6 – это идеальный показатель. Больше о том, почему такое представление ошибочно – рассказываем далее.

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С 19 века изменилось немало: ⠀

качество и точность термометров,

инфекционные заболевания, которые были более распространены в то время,

образ нашей жизни, соответственно и физиология обмена веществ.

Так какая температура считается нормальной

Диапазон нормальной температуры колеблется от 36,1 – 37,6°C! А в некоторых научных обзорах здоровый диапазон составляет даже от 36,0 – 38,0°C.

От чего зависит температура тела

От особенностей организма: массы тела, пола, возраста. Кроме этого существует явление аксилярной асимметрии – когда в левой подмышке температура выше, чем в правой, она встречается у 50% людей;

от времени суток и сезона, окружающей температуры (не стоит забывать о суточные ритмы): утром и вечером температура тела обычно ниже, днем – выше. И в течение суток она может колебаться в диапазоне 1°C.

от уровня активности, возраста, питания и водного баланса;

от фазы менструального цикла:

от приема лекарств;

от места измерения;

от состояния ментального здоровья: на температуру влияют эмоциональные колебания и стресс.

Хронический стресс провоцирует метавоспаление, что в свою очередь приводит к субфебрилитету

Иногда бывает, что причиной субфебрильной (повышенной) температуры тела является нарушение терморегуляции на уровне вегетативной нервной системы. В таких случаях с теплопродукцией все нормально, однако у пациентов снижена теплоотдача.

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Если перечисленные причины повышенной температуры исключены, то причина может быть психогенной. В этом случае не нужно ходить по врачам и лабораториям. Стоит сразу обратиться за помощью к психиатру.