Цю таблетку часто вживають при різних видах болю (головному, зубному, ревматичному, у спині, м'язах), а також при застудах чи гарячці. Проте парацетамол не можна приймати усім.

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Кому і чому не варто вживати парацетамол

Науковці провели дослідження й опублікували результати у медичному порталі Nature Reviews Endocrinology. Головне застереження щодо вживання – таблетку не можна давати жінкам під час вагітності.

Вчені проаналізували попередні експерименти у цій сфері й дослідження над тваринами і клітинами, дійшовши простого висновку – парацетамол може становити серйозну небезпеку для нормального розвитку плоду, не лише заважаючи цьому, а й викликаючи неврологічні, урогенітальні і репродуктивні збої.



Будьте обережні з парацетамолом / Фото Pexels

Механізм дії таблетки, також відомої як ацетамінофен, не до кінця вивчений, тому з ним треба бути обережним усім, не лише вагітним. Жінкам при надії наполеглива рекомендують консультуватись з лікарями перед вживанням усіх без винятку препаратів.

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Усім решта парацетамол можна вживати 4 рази на добу з інтервалом, не меншим 4 годин. Рекомендується запивати великою кількістю рідини. Без консультації лікаря не можна застосовувати понад 3 дні.