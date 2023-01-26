Любов до смаколиків інколи приховує у собі певні сигнали, що з організмом не все гаразд. Так тіло може вам натякати на проблеми, як-от дисбаланс вітамінів, поживних речовин чи мікроелементів.

До слова Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Про що свідчить тяга до певних продуктів

Шоколад

Його постійне вживання може свідчити про ознаки стресу чи депресії. Низка досліджень показує, що шоколад насичує організм серотоніном, дофаміном та окситоцином, які люди отримують під час обіймів, поцілунків і сексу.

А магній і теобромін зменшують рівень кортизолу, більш відомого як гормон стресу. Бувають інші причини нестримного бажання шоколаду, зокрема нестача магнію, хрому, вітамінів групи B та незамінних жирних кислот.

Цукерки

Цукор впливає на мозок і допомагає бути зосередженим. Проте якщо вживати його багато, можна отримати стрибки рівня цукру в крові, що провокує вас куштувати все більше і більше солодощів. В інших випадках тіло попереджає про дефіцит хрому або ж першу стадію діабету.



Будьте обережні зі солодощами / Фото Pexels

Морозиво

Величезна любов до цього холодного продукту може говорити про проблеми зі шлунком. Морозиво має "цілющий" ефект – здатне заспокоїти роздратовану систему травлення. А ще у морозиві є натуральний молочний цукор, що дає швидкий заряд енергії.

Печиво і вироби з борошна

Якщо ви часто вживаєте прості вуглеводи, то це може вказувати на гіпоглікемію, коливання рівня цукру в крові та дефіцит хрому. Останнє веде до втоми. Тяга до білого хліба свідчить про дефіцит азоту, який важливий для розвитку організму і синтезу білків.