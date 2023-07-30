Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, является состоянием, при котором давление крови на стенках артерий слишком велико.

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Нормальное для человека АД составляет около 120/80 мм рт. Когда давление крови постоянно превышает этот нормальный диапазон, он нагружает артерии и жизненно важные органы, такие как сердце, мозг и почки. Важно знать о симптомах высокого давления и своевременно распознавать их.

Симптомы высокого давления

Вначале гипертония может проявлять заметные симптомы. По мере прогрессирования или обострения могут проявляться следующие симптомы.

Головная боль

Сильные и постоянные головные боли являются одним из наиболее распространенных симптомов высокого артериального давления. Эти головные боли могут возникать по бокам головы и усиливаться при физической активности. Они также могут носить пульсирующий характер.

Головокружение

Постоянные головокружения могут указывать на повышенный уровень артериального давления. Нарушенная концентрация внимания может возникнуть из-за недостаточного притока крови к мозгу, вызванному гипертонией.



Во время кровяного давления вы можете ощущать головокружение / Фото с Pexels

Одышка

Если вы обнаружите, что задыхаетесь после минимальной нагрузки или даже во время спокойной деятельности, то это может указывать на то, что ваша сердечно-сосудистая система испытывает трудности из-за повышенного артериального давления, вызванного гипертонией.

Боль в груди

Боль в груди никогда не следует игнорировать, ведь она может указывать на проблемы с сердцем, связанные с высоким кровяным давлением.

Усталость и нарушение сна

Постоянная усталость, несмотря на отдых или нарушение сна, иногда может быть связана с неконтролируемым высоким уровнем артериального давления, что влияет на общее кровообращение в организме.

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Проблемы со зрением

Высокое кровяное давление также может отрицательно сказаться на вашем зрении. Размытое зрение, трудности с фокусировкой или даже внезапные нарушения зрения могут являться признаками того, что гипертония влияет на кровеносные сосуды в ваших глазах.