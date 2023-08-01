Важно контролировать уровень артериального давления и поддерживать его в пределах нормы.

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Этого можно добиться за счет изменения образа жизни. Начните соблюдать здоровое питание, регулярно занимайтесь спортом, ограничь себя в чрезмерном потреблении соли, контролируйте уровень стресса и ограничивайте употребление алкоголя.

И хотя не всегда во всех случаях есть конкретная причина высокого давления, впрочем, на несколько факторов все же надо обратить внимание.

  • Неправильное питание

Одной из основных причин высокого артериального давления является нездоровое питание, характеризующееся чрезмерным потреблением соли, обработанных пищевых продуктов, насыщенных жиров и рафинированного сахара.

  • Сидячий образ жизни

Малоподвижный образ жизни без регулярных физических нагрузок в значительной степени способствует развитию повышения артериального давления.

Отсутствие физических упражнений со временем ослабляет сердечно-сосудистую систему и снижает ее эффективность при поддержании здорового уровня артериального давления.

  • Чрезмерное потребление алкоголя

Регулярное употребление алкоголя в больших количествах может привести к высокому уровню артериального давления даже в трезвом состоянии.


На высокое давление влияет то, какой образ жизни мы ведем / Фото из Аптека 24

  • Курение

Курение способствует высокому кровяному давлению. Оно оказывает негативное влияние на здоровье артерий и общую сердечно-сосудистую функцию.

Никотин сужает кровеносные сосуды, в то время как другие вредные химические вещества повреждают стенки артерий – оба эти фактора повышают риск гипертонии.

  • Стресс

Постоянный стресс вызывает временные скачки артериального давления. А вот хронический стресс может оказывать неблагоприятное воздействие на гормональную регуляцию в организме.

  • Генетика

Гипертония, как правило, передается по наследству из-за наследственных генетических предрасположенностей.

  • Возрастной фактор

С возрастом наши кровеносные сосуды становятся менее гибкими и устойчивыми к току крови, что приводит к повышенному риску гипертонии. Кроме того, гормональные изменения, связанные со старением, могут способствовать высокому артериальному давлению.

  • Заболевание

Основные заболевания могут повышать артериальное давление. К распространенным относятся заболевания почек, гормональные нарушения, диабет и заболевания надпочечников.