Важно контролировать уровень артериального давления и поддерживать его в пределах нормы.
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Этого можно добиться за счет изменения образа жизни. Начните соблюдать здоровое питание, регулярно занимайтесь спортом, ограничь себя в чрезмерном потреблении соли, контролируйте уровень стресса и ограничивайте употребление алкоголя.
И хотя не всегда во всех случаях есть конкретная причина высокого давления, впрочем, на несколько факторов все же надо обратить внимание.
- Неправильное питание
Одной из основных причин высокого артериального давления является нездоровое питание, характеризующееся чрезмерным потреблением соли, обработанных пищевых продуктов, насыщенных жиров и рафинированного сахара.
- Сидячий образ жизни
Малоподвижный образ жизни без регулярных физических нагрузок в значительной степени способствует развитию повышения артериального давления.
Отсутствие физических упражнений со временем ослабляет сердечно-сосудистую систему и снижает ее эффективность при поддержании здорового уровня артериального давления.
- Чрезмерное потребление алкоголя
Регулярное употребление алкоголя в больших количествах может привести к высокому уровню артериального давления даже в трезвом состоянии.
На высокое давление влияет то, какой образ жизни мы ведем / Фото из Аптека 24
- Курение
Курение способствует высокому кровяному давлению. Оно оказывает негативное влияние на здоровье артерий и общую сердечно-сосудистую функцию.
Никотин сужает кровеносные сосуды, в то время как другие вредные химические вещества повреждают стенки артерий – оба эти фактора повышают риск гипертонии.
- Стресс
Постоянный стресс вызывает временные скачки артериального давления. А вот хронический стресс может оказывать неблагоприятное воздействие на гормональную регуляцию в организме.
- Генетика
Гипертония, как правило, передается по наследству из-за наследственных генетических предрасположенностей.
- Возрастной фактор
С возрастом наши кровеносные сосуды становятся менее гибкими и устойчивыми к току крови, что приводит к повышенному риску гипертонии. Кроме того, гормональные изменения, связанные со старением, могут способствовать высокому артериальному давлению.
- Заболевание
Основные заболевания могут повышать артериальное давление. К распространенным относятся заболевания почек, гормональные нарушения, диабет и заболевания надпочечников.