Важно контролировать уровень артериального давления и поддерживать его в пределах нормы.

Читайте также Как понять, что у вас высокое давление: основные симптомы

Этого можно добиться за счет изменения образа жизни. Начните соблюдать здоровое питание, регулярно занимайтесь спортом, ограничь себя в чрезмерном потреблении соли, контролируйте уровень стресса и ограничивайте употребление алкоголя.

И хотя не всегда во всех случаях есть конкретная причина высокого давления, впрочем, на несколько факторов все же надо обратить внимание.

Неправильное питание

Одной из основных причин высокого артериального давления является нездоровое питание, характеризующееся чрезмерным потреблением соли, обработанных пищевых продуктов, насыщенных жиров и рафинированного сахара.

Сидячий образ жизни

Малоподвижный образ жизни без регулярных физических нагрузок в значительной степени способствует развитию повышения артериального давления.

Отсутствие физических упражнений со временем ослабляет сердечно-сосудистую систему и снижает ее эффективность при поддержании здорового уровня артериального давления.

Чрезмерное потребление алкоголя

Регулярное употребление алкоголя в больших количествах может привести к высокому уровню артериального давления даже в трезвом состоянии.



На высокое давление влияет то, какой образ жизни мы ведем / Фото из Аптека 24

Курение

Курение способствует высокому кровяному давлению. Оно оказывает негативное влияние на здоровье артерий и общую сердечно-сосудистую функцию.

Никотин сужает кровеносные сосуды, в то время как другие вредные химические вещества повреждают стенки артерий – оба эти фактора повышают риск гипертонии.

Стресс

Постоянный стресс вызывает временные скачки артериального давления. А вот хронический стресс может оказывать неблагоприятное воздействие на гормональную регуляцию в организме.

Генетика

Гипертония, как правило, передается по наследству из-за наследственных генетических предрасположенностей.

Возрастной фактор

С возрастом наши кровеносные сосуды становятся менее гибкими и устойчивыми к току крови, что приводит к повышенному риску гипертонии. Кроме того, гормональные изменения, связанные со старением, могут способствовать высокому артериальному давлению.

Заболевание

Основные заболевания могут повышать артериальное давление. К распространенным относятся заболевания почек, гормональные нарушения, диабет и заболевания надпочечников.