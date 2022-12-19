Попри поширену думку, гоління волосся не призводить до того, що воно стає густішим або росте швидше. Насправді це помилкове уявлення було розвінчано клінічними дослідженнями 1928 року. І все ж цей міф живе, навіть майже через 100 років.

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Звідки виник такий міф

Коріння цього міфу може бути пов'язане з тим фактом, що нове волосся спочатку має інший вигляд. Неголене волосся має тонший і тупий кінчик. А те, що відростає, має товстішу основу.

Нове волосся також може бути темнішим. Частково це пов'язано з його товщиною, а також через вплив факторів: сонця, мила та інших хімічних речовин. Процес гоління тут ні до чого.

Гоління не впливає на ріст чи товщину волосся / Фото Pexels

Цикл росту волосся

Щоб більш ефективно розвінчати цей міф, важливо знати стадії росту волосся. Щоб воно та тілі досягло повної довжини, потрібно приблизно 1 місяць.

Волосся бере свій початок у фолікулах, що розташовані під шкірою. А його коріння формується за допомогою білків і крові.

Коли волосся формується з коренів, воно проходить через фолікули, а також через сальні залози. Коли воно виростає на поверхню шкіри, клітини більше не живі. Під час гоління ви зрізаєте мертве волосся на поверхні шкіри.

Оскільки гоління не впливає на волосся під шкірою, ви не можете вплинути на його колір, товщину чи швидкість росту.

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