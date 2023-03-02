Такі зміни будуть мати як позитивний, так і негативний вплив на організм. Що варто знати про хлібці та чи настільки вони корисні, як обіцяють дієтологи, розповідаємо далі.

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Користь хлібців

Хлібці стануть гарною їжею, якщо ви хочете надовго наситити свій організм та вберегти від переїдання. Це можливо завдяки:

клітковині, якої більше, ніж у звичайному хлібі;

посиленому навантаженні щелепи при пережовуванні.

Якщо з першим фактом все очевидно, то другий вас напевне здивував. Річ у тім, що тривале пережовування продукту дозволяє розтягнути прийом їжі на довше, тож насичення прийде швидше. Відтак ви легко знижуєте денну калорійність без зайвих зусиль.



Користь та шкода хлібців / Фото Pexels

За 15 – 20 хв від початку трапези мозок дає сигнали про насичення. Тому чим довший період прийому їжі, а саме процес жування, тим краще ми наїдаємося, – пише нутриціологиня Софія Рожко.

З хлібом також можна провернути цей трюк, але знадобиться ваша зосередженість на процесі, а от з хлібцями і старатись не потрібно. Для того, щоб отримати перевагу від тривалого пережовування, варто і правильно обрати продукт. Звертайте увагу на цільні зерна і щільність структури. Повітряні рисові хлібці, на жаль, будуть танути в роті та менше навантажуватимуть щелепу.

Різні види хлібців можуть допомогти у профілактиці шлунково-кишкових хвороб:

гречані – підвищують рівень гемоглобіну;

– підвищують рівень гемоглобіну; ячмінні – помічні при проблемах з печінкою і шлунково-кишковим трактом;

– помічні при проблемах з печінкою і шлунково-кишковим трактом; вівсяні – стануть в пригоді людям з хворобами нирок, при застудних захворюваннях чи дерматитах;

– стануть в пригоді людям з хворобами нирок, при застудних захворюваннях чи дерматитах; рисові – чудово сприятимуть покращенню стану при захворюваннях центральної нервової системи.

Шкода хлібців

Безпека цього продукту – це відповідальність виробника. Річ у тім, що на полицях супермаркету можна знайти хлібці, у складі яких цільного зерна немає. Вони на вигляд нагадують висушений хліб, а приготовані з дріжджів, солі, жирів, а часто і підсилювачів смаку, наприклад, бекону або сиру. Такі альтернативи точно не можна вважати гарним компонентом здорового раціону.