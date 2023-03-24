Усунути "затор" та повернути трубам пропускну здатність можна в домашніх умовах без походу в магазин за хімікатами. Ділимось дієвими способами.

Цікаво Не викидайте: як використати лушпиння з часнику

Як прочистити каналізацію без використання хімікатів

Кола

Напій, який є улюбленцем багатьох, насправді містить фосфорну кислоту, яка ефективно діє проти органічних матеріалів. Звечора необхідно залити одну літру рідини та просто залишити на ніч. Ефект вранці вас здивує. Для цього підійде будь-який виробник напою.

Таблетки для посудомийки

Якщо засмічення регулярні, можете використати цей спосіб. Розчиняєте таблетки для посудомийних машин у гарячій воді та повільно "вводите" у каналізацію. Чекаємо кілька хвилин, після чого заливаємо туди близько літри кип'ятку.



Це допоможе очистити труби / Фото Pexels

Сода

Гадали, що можна обійтись без соди? Ні! Цей універсальний продукт стане у пригоді і тут. Перший варіант – змішати з оцетом. Сиплемо кілька столових ложок у проблемне місце й заливаємо половиною склянки, наповненої оцтом. Залишаємо розчин на 15 хвилин, після чого промиваємо гарячою водою. Замість соди можна спробувати використати сіль.

Другий спосіб – додати лимонну кислоту. Ця суміш має повільнішу дію, тому, зробивши всі вищезгадані дії, доведеться годинку зачекати. На довше залишати не варто, адже шкоди може бути більше, ніж користі.