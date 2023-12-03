Зазвичай люди звинувачують саме вуглеводи, коли говорять про проблеми зі здоров'ям та вагою і радять відмовитися від таких продуктів, як хліб, макарона, картопля, рис та навіть фрукти. Втім. це не зовсім хороша стратегія для вашого організму, розповіла дієтологиня Ліза Московіц.

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Усі вуглеводи однакові

Можливо, ви думаєте, що вуглеводи в усіх продуктах приносять однакову шкоду вашому організму, та ви помиляєтеся. Існує дуже суттєва різниця між вживанням вівсяної каші та солодкої газованої води – в останній міститься дуже багато цукру та взагалі немає поживних речовин, натомість овес досить поживний та розщеплюється набагато повільніше.

Тож якщо ви намагаєтеся побудувати для себе план здорового харчування, вам варто пам'ятати про те, що що більше поживних речовин містить той чи інший вуглевод, то більш він цінний для вашого організму.

Від вуглеводів товстішають

Чимало людей звинувачують саме хліб, макарони та печиво у збільшенні води через вуглеводи у них, та за своєю суттю вуглеводи не змушують вас набирати вагу.

Проблема криється лише у тих вуглеводах, яких ви з'їли надто багато, і організм не встигає спалити їх, тож вони перетворюються у жирову тканину.



Вуглеводи можуть бути корисними для тіла / Фото Pexels

Це стосується усіх продуктів: назплежно від того, чи ви з'їсте хліб з вуглеводами, чи жирне масло, чи білкове м'ясо – усе, що ви не зможете спалити, організм запасе на потім у вигляді жиру.

Усі прості вуглеводи шкідливі

Коли вам доводиться чути про прості вуглеводи, ви, скоріш за все, думаєте, що їх не варто споживати, адже вони не надто корисні для здоров'я. Річ у тому, що часто прості вуглеводи містяться у висококалорійній їжі, наприклад. цукрі, цукерках та сиропах. Втім, існує чимало інших поживних продуктів, які також є простими вуглеводами, наприклад, молоко.

У тому ж молоці є чимало кальцію, який важливий для зміцнення кісток. Та це не означає, що вам потрібно відмовлятися від продукту через те, що у ньому є прості вуглеводи. Натомість радше зважайте на наявність поживних речовин, вітамінів та мінералів у продукті.