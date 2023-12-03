Обычно люди обвиняют именно углеводы, когда говорят о проблемах со здоровьем и весом и советуют отказаться от таких продуктов, как хлеб, макарона, картофель, рис и даже фрукты. Впрочем. это не совсем хорошая стратегия для вашего организма, рассказала диетолог Лиза Московиц.

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Все углеводы одинаковы

Возможно, вы думаете, что углеводы во всех продуктах приносят одинаковый вред вашему организму и вы ошибаетесь. Существует очень существенная разница между употреблением овсяной каши и сладкой газировки – в последней содержится очень много сахара и вообще нет питательных веществ, вместо этого овес достаточно питательный и расщепляется гораздо медленнее.

Так что если вы пытаетесь построить для себя план здорового питания, вам следует помнить о том, что больше питательных веществ содержит тот или иной углевод, то более он ценен для вашего организма.

От углеводов толстеют

Многие люди обвиняют именно хлеб, макароны и печенье в увеличении воды через углеводы в них, но по своей сути углеводы не заставляют вас набирать вес.

Проблема кроется только в тех углеводах, которых вы съели слишком много, и организм не успевает сжечь их, так что они превращаются в жировую ткань.



Углеводы могут быть полезны для тела / Фото Pexels

Это касается всех продуктов: наплевательски от того, съедите ли вы хлеб с углеводами, или жирное масло, или белковое мясо – все, что вы не сможете сжечь, организм запасет на потом в виде жира.

Все простые углеводы вредны

Когда вам приходится слышать о простых углеводах, вы скорее всего думаете, что их не стоит потреблять, ведь они не слишком полезны для здоровья. Дело в том, что часто простые углеводы содержатся в высококалорийной пище, например. сахара, конфеты и сиропа. Впрочем, существует немало других питательных продуктов, которые также являются простыми углеводами, например молоко.

В том же молоке есть немало кальция, который важен для укрепления костей. Но это не значит, что вам нужно отказываться от продукта из-за того, что в нем есть простые углеводы. Вместо этого учитывайте наличие питательных веществ, витаминов и минералов в продукте.