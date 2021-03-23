Весна – час підвищеної активності дітей та дорослих. Утім, надмірне навантаження непідготовленого організму часто призводить до болю, розтягнення м'язів та травм. Чи існує дієвий спосіб запобігти негативним наслідкам? Та що робити при травматизації? Розберімося!

Весна – період пробудження природи. З приходом теплих днів, частіше підвищується фізична активність. Хочеться довше прогулятись на вулиці, парком, займатися спортом не в спортзалі, а на стадіоні. Діти та підлітки в цю пору також стають рухливішими. До звичних ігор додаються й ті, що супроводжуються підвищеною рухливою активністю.

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Раптове збільшення навантаження на опорно-рухову систему організму та необачність, можуть призвести до негативних наслідків:

болі в м’язах і суглобах;

розтягнення зв’язок;

травми різноманітного характеру (забої, садна, вивихи, тощо).



Чим небезпечне різке підвищення активності / Фото Pexels

Будь-яке з вищевказаних ушкоджень потребує елементарної медичної допомоги та застосування певних лікарських препаратів.

Відомо, що всі травми супроводжуються відчуттям болю та запальним процесом. Тож в таких ситуаціях виправданим вважається використання протизапальних препаратів. Однак, не всі лікарські засоби цієї групи можуть застосовуватись у дітей, тому батькам рекомендовано уникнути самолікування та подбати, щоб терапію призначив кваліфікований лікар, який врахує складові компоненти лікарського засобу та вік дитини.

Альтернатива існує

Що робити, якщо немає змоги щоразу звертатися до лікаря? Тим паче, що травмування бувають різними. І нерідко допомога потрібна як дорослим, так і дітям. Як в такому разі підібрати універсальний засіб, який завжди знаходитиметься домашній аптечці та буде однаково безпечним та ефективним для різних вікових груп?

Коли застосовувати Траумель С Мазь / Фото Heel

Для початку зверніть увагу на натуропатичний препарат Траумель С. Засіб чинить протизапальну, знеболюючу, протинабрякову, відновлювальну дію, яка базується на активації захисних сил організму та нормалізації порушених функцій, завдяки речовинам рослинного та мінерального походження, які входять до складу препарату.

Важливо! В дитячому віці відбувається найбільша кількість травмувань, про що говорять і статистичні дані, згідно з якими 70 – 75% від усіх дитячих хвороб становлять травми.



Коли застосовувати Траумель С Гель / Фото Heel

При незначних пошкодженнях цілісності шкіри внаслідок травмування, необхідно обробити уражену ділянку антисептиком, а потім нанести гель Траумель С тонким шаром. Якщо ж після травмування шкірні покриви залишилися цілими, слід використовувати мазь Траумель С. На відміну від стандартних препаратів, лікарський засіб практично не має обмежень до застосування в різних вікових групах (крім реакцій індивідуальної чутливості), тому його використовують як у дітей від народження, так і дорослих. Завдяки різним формам випуску, препарат можна використовувати в різних ситуаціях, враховуючи індивідуальні потреби.

Таблетована форма Траумель С / Фото Heel

Для повного відновлення організму після запального процесу, застосування комбінованої терапії препаратом Траумель С, сприятиме завершенню патологічного процесу в коротші терміни. Використання гелю чи мазі в поєднанні з таблетованою формою Траумель С, сприятиме швидшому усуненню запального процесу та відновленню пошкоджених тканин.

Траумель С – комплексний лікарський засіб системної дії, з доведеною ефективністю при запальних процесах, больовому синдромі, а також при побутових та спортивних травмах.

Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією!