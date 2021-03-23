Весна – время повышенной активности детей и взрослых. Но чрезмерная нагрузка неподготовленного организма часто приводит к боли, растяжению мышц и травмам. Существует ли действенный способ предотвратить негативные последствия? И что делать при травматизации? Разберемся!

Весна – период пробуждения природы. С приходом теплых дней, чаще повышается физическая активность. Хочется дольше прогуляться на улице, парком, заниматься спортом не в спортзале, а на стадионе. Дети и подростки в это время также становятся подвижными. К привычным играм добавляются и те, сопровождающихся повышенной подвижной активностью.

Читайте также Мазь или гель: какая форма препарата действеннее для лечения травм – инфографика

Внезапное увеличение нагрузки на опорно-двигательную систему организма и неосмотрительность, могут привести к негативным последствиям:

боли в мышцах и суставах;

растяжению связок;

травмам различного характера (ушибы, ссадины, вывихи и другое).



Чем опасно резкое повышение активности / Фото Pexels

Любое из вышеуказанных повреждений требует элементарной медицинской помощи и применения определенных лекарственных препаратов.

Известно, что все травмы сопровождаются ощущением боли и воспалительным процессом. Поэтому в таких ситуациях оправданным считается использование противовоспалительных препаратов. Однако, не все лекарственные средства этой группы могут применяться у детей, поэтому родителям рекомендуется избежать самолечения и позаботиться, чтобы терапию назначил квалифицированный врач, который учтет компоненты лекарственного средства и возраст ребенка.

Альтернатива существует

Что делать, если нет возможности каждый раз обращаться к врачу? Тем более, что травмы бывают разными. И нередко помощь нужна как взрослым, так и детям. Как в таком случае подобрать универсальное средство, которое всегда будет находиться домашней аптечке и будет одинаково безопасным и эффективным для различных возрастных групп?

Когда применять Траумель С мазь / Фото Heel

Для начала обратите внимание на натуропатический препарат Траумель С. Средство оказывает противовоспалительное, обезболивающее, противоотёчное, восстанавливающее действие, которое базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций, благодаря веществам растительного и минерального происхождения, что входят в состав препарата.

Важно! В детском возрасте происходит наибольшее количество травм, о чем говорят и статистические данные, согласно которым 70 – 75% от всех детских болезней составляют травмы.

Когда применять Траумель С гель / Фото Heel

При незначительных повреждениях целостности кожи вследствие травмы, необходимо обработать пораженный участок антисептиком, а затем нанести гель Траумель С тонким слоем. Если же после травмирования кожные покровы остались целыми, следует использовать мазь Траумель С. В отличие от стандартных препаратов, лекарственное средство практически не имеет ограничений к применению в различных возрастных группах (кроме реакций индивидуальной чувствительности), поэтому его используют как у детей от рождения, так и взрослых. Благодаря различным формам выпуска, препарат можно использовать в различных ситуациях, учитывая индивидуальные потребности.



Таблетированная форма Траумель С / Фото Heel

Для полного восстановления организма после воспалительного процесса, применение комбинированной терапии препаратом Траумель С, будет способствовать завершению патологического процесса в короткие сроки. Использование геля или мази в сочетании с таблетированной формой Траумель С, будет способствовать более быстрому устранению воспалительного процесса и восстановлению поврежденных тканей.

Траумель С – комплексный препарат системного действия, с доказанной эффективностью при воспалительных процессах, болевом синдроме, а также при бытовых и спортивных травмах.

Перед применением лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией!