Джессіка Руєнц, яка є віце-президенткою Maid Right, концепції послуг з прибирання, зазначає, що прання постільних речей та ковдри забезпечить вам здорове та сприятливе для сну середовище.

Читайте також Ось як ви можете використати зайві наволочки: 3 креативні способи

Щоб зрозуміти, як часто вам треба прати ковдру, варто враховувати рівень жирності шкіри, пітливість уві сні та наскільки брудною є постіль. Також варто враховувати наявність домашніх улюбленців, які живуть разом з вами в одній оселі.

Як часто треба прати ковдру?

За словами Джессіки Руенци, ковдри не завжди стикаються з вашою шкірою (на відміну від простирадла та наволочок), тому між пранням вона може зберігатися набагато довше, приблизно 2-3 місяці.

Якщо у вас велика пухова ковдра, то перш ніж відправити її у пральну машинку, уважно прочитайте на етикетці в скількох градусах її можна прати. Що не менш важливо, ковдри та постільна білизна при пранні стають дуже важкими і можуть легко зламати машину меншого розміру. Тому рекомендовано напихати у барабан і ковдру, і постільну білизну.