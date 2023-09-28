Джессика Руенц, которая является вице-президентом Maid Right, концепции услуг по уборке, отмечает, что стирка постельных принадлежностей и одеяла обеспечит вам здоровую и благоприятную для сна среду.

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Чтобы понять, как часто вам нужно стирать одеяло, следует учитывать уровень жирности кожи, потливость во сне и насколько грязна постель. Также стоит учитывать наличие домашних любимцев, живущих вместе с вами в одном доме.

Как часто нужно стирать одеяло?

По словам Джессики Руэнцы, одеяла не всегда сталкиваются с вашей кожей (в отличие от простыни и наволочек), поэтому между стиркой она может сохраняться гораздо дольше, примерно 2-3 месяца.

Если у вас большое пуховое одеяло, то прежде чем отправить его в стиральную машинку, внимательно прочтите на этикетке в скольких градусах ее можно стирать. Что немаловажно, одеяла и постельное белье при стирке становятся очень тяжелыми и могут легко сломать машину меньшего размера. Поэтому рекомендуется наталкивать в барабан и одеяло, и постельное белье.