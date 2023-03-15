Миття голови слід виконувати регулярно, щоб зберегти волосся та шкіру. Розповідаємо, які фактори важливо враховувати, обираючи частоту миття волосся.

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Що впливає на частоту миття волосся

Цей процес є індивідуальний, тому і версій, коли найкраще ним займатись, є чимало: хтось каже, що потрібно щодня, а інші запевняють, що 2 – 3 рази на тиждень.

Якщо ви будете мити голову щодня, то це може мати позитивні наслідки – покращиться кровообіг та зросте рівень кисню в клітинах. Проте ваше волосся не скаже вам "дякую". Річ у тім, що це може ненароком порушити природний баланс олій, які зволожують вашу шкіру, та зробити ваше волосся сухим, ламким.



Це впливає на частоту миття голови / Фото Pexels

Загальна рекомендація – мити 2 – 3 рази на 7 днів. Але наступні фактори можуть на це вплинути: