Миття голови слід виконувати регулярно, щоб зберегти волосся та шкіру. Розповідаємо, які фактори важливо враховувати, обираючи частоту миття волосся.
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Що впливає на частоту миття волосся
Цей процес є індивідуальний, тому і версій, коли найкраще ним займатись, є чимало: хтось каже, що потрібно щодня, а інші запевняють, що 2 – 3 рази на тиждень.
Якщо ви будете мити голову щодня, то це може мати позитивні наслідки – покращиться кровообіг та зросте рівень кисню в клітинах. Проте ваше волосся не скаже вам "дякую". Річ у тім, що це може ненароком порушити природний баланс олій, які зволожують вашу шкіру, та зробити ваше волосся сухим, ламким.
Це впливає на частоту миття голови / Фото Pexels
Загальна рекомендація – мити 2 – 3 рази на 7 днів. Але наступні фактори можуть на це вплинути:
- жирна шкіра: інколи власники такої шкіри змушені повторювати процедуру раз на день;
- фізична активність: щоб уникнути запаху поту та бруду, необхідно частіше мити голову;
- стиль життя: якщо часто гуляєте чи живете у забрудненому середовищі, то на волоссі збирається купа забруднень та пилу;
- тип волосся: сухе чи пошкоджене волосся необхідно мити рідше;
- салонні процедури: якщо ви часто фарбуєтесь і робите хімічні процедури, то потрібно мити волосся рідше.