Вигляд зірок на сцені, подіумі чи знімальному майданчику викликає захват і навіть заздрість у мільйонів людей. Та у всіх є свої секрети, чи не так? 24 Канал розповідає про б'юті-лайфхаки знаменитостей, які допоможуть вивести ваш макіяж на новий рівень.

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Залишити тонер на декілька хвилин

Навіть найдорожчий тональний крем буде мати поганий та дешевий вигляд, якщо попередньо не підготувати обличчя. Адже основна робота над ідеальним тоном відбувається перед його нанесенням.

Стандарт краси блискучої шкіри кореянок дуже високий, тож для того, щоб йому відповідати, співачка Джессіка Чон користується 16-кроковим доглядом за обличчям. Про це вона розповіла Vogue. Цікавим є те, що кореянки не просто протирають шкіру тоніком, а вмочують ним декілька ватних дисків і залишають на 1 – 3 хвилини. Так він краще проникне у шкіру і невдовзі ви помітите різницю в кількості чорних цяток.

Шкіру потрібно готувати до макіяжу / Скриншот з відео

Скульптурування та масаж обличчя

Музикантка Ґрейсі Абрамс та супермодель Кендал Дженнер використовують ролер поверх тканинної маски, адже так, окрім звичайного масажу, шкіра буде глибше зволожена.

Схожий лайфхак пропонує зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор. Її секрет полягає у тому, щоб камінчик гуа-ша вночі покласти у холодильник, так він краще скульптуруватиме, освіжатиме та зніматиме набряки зранку.

Їстівні маски

Окрім звичних продуктів для догляду (тонік, скраб, гель, база під макіяж тощо), знаменитості використовують саморобні ранкові маски, щоб надати обличчю свіжого та пружного вигляду.

Південнокорейська співачка Чон Сомі в такому разі вранці готує маску з вівсяної каші, банану та мигдалевого порошку і залишає на 10 хвилин. На її думку, тканинні маски допомагають у зволоженні, але така маска глибоко живить шкіру, що теж є дуже важливим.

Маски – турбота про обличчя / Фото Freepik

Відома співачка Каміла Кабельо ділиться лайфхаком, після першого застосування якого, як вона запевняє, ви помітите різницю одразу. Мати Каміли навчила її наносити яєчний білок на 10 хвилин як маску, що допоможе покращити колір обличчя.

"Glass skin"

"Glass skin", або скляна шкіра – тренд, популярний у тіктоці, який прийшов з Азії, де красивим вважається сяюче, гладеньке, глибоко зволожене, свіже, напівпрозоре лице, яке нагадує шматочок скла. Окрім попередніх порад з догляду, можна наблизити свою шкіру до такого стану за допомогою макіяжу.

Втім, тут не підійде використання матового тонального крему і хайлайтеру, адже все має виглядати природно, тож саме для цього акторка Бруна Маркезіні спочатку наносить олійку для обличчя, а потім змішує свій тональний та зволожувальний креми. Таким чином усі 3 продукти міксуються в 1 і створюють рівномірний, натуральний блискучий ефект.

Правильний контуринг = ліфтинг та омолодження

Для кращого досягнення результату скляної шкіри можна використовувати рідкі рум'яна та бронзери замість сухих текстур. Ріанна використовує свій бронзер для того, щоб "зігріти" колір шкіри, створити ефект золотистої засмаги. Вона наносить його на щоки, а потім підкреслює ним повіки, відтягуючи до скронь, що забезпечує візуальну підтяжку зони біля очей.

Над яскравою зовнішністю потрібно попрацювати / Фото CNBC

Виглядати "поцілованою сонцем" допоможе нанесення рум'ян. Емілі Ратажковскі робить це у такий спосіб: на щоки, під очима та через ніс.

У тіктоці набирає популярності ще один метод нанесення, який називається "Cold girl makeup". Він передбачає рум'янець на щоках та кінчику носа, який з'являється тоді, коли ви змерзли. Саме ним користується актриса Гейлі Лу Річардсон, яка вважає, що цим можна значно омолодити й зробити вашу зовнішність "милішою".

Автор студентка ЛНУ імені Івана Франка Юлія Гайдучок