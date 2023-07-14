Почати доглядати за шкірою ніколи не пізно. Та варто й не затягувати з цим надто довго – дерматологи переконані, що для збереження шкіри піклуватися про неї варто вже, коли вам ледве виповнилося 20 років.

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Як доглядати за шкірою обличчя

Лікарі впевнені, що на якість нашої шкіри впливає безліч факторів: сонячні промені, харчування та, звісно, догляд. Для вмивання радять використовувати ніжний гель. Сухій шкірі краще підійде засіб на кремовій основі, а жирній – пінка, яка містить менше олій. Також забудьте про вмивання гарячою водою – це позбавляє ваше обличчя природної вологи.

Не тріть лице після вмивання, натомість обережно висушіть його рушником. Наступний крок догляду – зволожувальний крем для обличчя. Користуватися ним необхідно щодня, навіть якщо ви маєте жирну шкіру чи неприємні висипання. Наносити крем радять на вологу шкіру.

Не забудьте і про протисонцевий крем. Особливо важливий він влітку, коли прямі сонячні промені можуть спричинити не тільки старіння шкіри, але і серйозні опіки. Використовувати крем рекомендують не тільки тоді, коли ви йдете на пляж, але й коли ви залишаєтеся вдома, адже промені можуть проходити крізь хмари та вікна.



Для покращення стану шкіри варто використовувати протисонцевий крем / Фото Pexels ​

Для очищення шкіри від мертвих клітин можна вдаватися до пілінгу. Шліфування шкіри м'якою мочалкою, щіткою чи скрабами кілька разів на тиждень змусить ваше обличчя засяяти. Проте спершу варто порадитися з вашим дерматологом, адже ця процедура може негативно вплинути на акне чи подразнення.

Спосіб життя теж впливає на обличчя

Порада вести здоровий спосіб життя здається дуже очевидною, але вона залишається вкрай дієвою. На стан вашої шкіри впливає раціон – що більше овочів та фруктів ви їсте, то більше в вас шансів затримати молодість на зайві кілька років.

Також покращити стан шкіри допоможуть і щоденні заняття спортом. Тренування посилюють кровообіг, і це робить шкіру більш еластичною, а потовиділення сприяє вимиттю бруду. На ваш зовнішній вигляд серйозно впливають також алкоголь і куріння. Спробуйте відмовитися від цих шкідливих звичок, і дуже швидко помітите, як ваше здоров'я та обличчя змінюються на краще.