Начать ухаживать за кожей никогда не поздно. Но стоит и не затягивать с этим слишком долго – дерматологи убеждены, что для сохранения кожи заботиться о ней стоит уже когда вам едва исполнилось 20 лет.

Интересно Уже идите к парикмахеру: вот как это поможет уберечься от рака

Как ухаживать за кожей лица

Врачи уверены, что на качество нашей кожи влияет множество факторов: солнечные лучи, питание и, конечно, уход. Для умывания советуют использовать нежный гель. Сухой коже лучше подойдет средство на кремовой основе, а жирной – пенка, содержащая меньше растительных масел. Также забудьте об умывании горячей водой – это лишает ваше лицо природной влаги.

Не трите лицо после умывания, вместо этого осторожно высушите его полотенцем. Следующий шаг по уходу – увлажняющий крем для лица. Пользоваться им необходимо каждый день, даже если у вас жирная кожа или неприятные высыпания. Наносить крем советуют на влажную кожу.

Не забудьте и о солнцезащитном креме. Особенно важен он летом, когда прямые солнечные лучи могут вызвать не только старение кожи, но и серьезные ожоги. Использовать крем рекомендуют не только тогда, когда вы идете на пляж, но и когда вы остаетесь дома, ведь лучи могут проходить через облака и окна.



Для улучшения состояния кожи следует использовать противосолнечный крем / Фото Pexels ​

Для очищения кожи от мертвых клеток можно прибегать к пилингу. Шлифование кожи мягкой мочалкой, щеткой или скрабами несколько раз в неделю заставит ваше лицо засиять. Однако сначала следует посоветоваться с вашим дерматологом, ведь эта процедура может негативно повлиять на акне или раздражение.

Образ жизни тоже влияет на лицо

Совет вести здоровый образ жизни кажется очень очевидным, но он остается крайне действенным. На состояние вашей кожи влияет рацион – чем больше овощей и фруктов вы едите, тем больше у вас шансов задержать молодость на несколько лет.

Также улучшить состояние кожи помогут и ежедневные занятия спортом. Тренировки усиливают кровообращение, и это делает кожу более эластичной, а потоотделение способствует вымытию грязи. На ваш внешний вид серьезно влияют также алкоголь и курение. Попытайтесь отказаться от этих вредных привычек, и очень быстро заметите, как ваше здоровье и лицо меняются к лучшему.