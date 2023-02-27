У зимовий період стан нашої шкіри погіршується. Причиною таких змін є холод, пориви вітру та різкі перепади температури. Також впливають на обличчя нестача вітамінів в організмі, неправильне харчування, шкідливі звички, стреси тощо. У матеріалі 24 каналу ми ділимось основними порадами, як підготувати обличчя до весни, аби виглядати завжди гарно.

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Пілінг

Початок весни – це чудова пора для інтенсивних процедур, якщо ви не встигли провести їх взимку. Зокрема пілінгу, який є невіддільною частиною професійного догляду за шкірою. Така процедура допомагає очистити ороговілі клітини шкіри, а також безпосередньо покращує зовнішній вигляд. Серединні й поверхневі пілінги під наглядом косметолога та з використанням хорошого захисту проти сонця можна проводити протягом всього року. Якщо ж ви схильні до пігментації, тоді зараз остання можливість для таких процедур.

Масаж обличчя

Правильним рішення буде розпочати курс масажу зараз. Це допоможе підтягнути обличчя, зробити чіткі контури, зменшити мімічні зморшки, зняти набряки та пришвидшити кровообіг. Професійний масаж позитивно впливає на настрій, заряджає енергією, розслабляє напружені м'язи та відновлює колір обличчя. Він гарно покращить стан шкіри після зими.



Масаж обличчя / Фото Unsplash

Правильний спосіб життя

Весна – прекрасна нагода розпочати нове життя. Це найкращий час для спорту та правильного харчування. Виробіть звичку займатись спортом 2 – 3 рази на тиждень та вживати більше овочів і фруктів. Така здорова підготовка до літа одразу поверне вашій шкірі сяяння і молодість. Також з приходом весни варто додати у б'юті-рутину і курс вітамінів, але для цього слід проконсультуватись з лікарем.

Маски для обличчя

Маски для обличчя – це хороший домашній засіб для догляду за шкірою, її живлення та омолодження. Косметичні маски містять чимало поживних відновлювальних зволожувальних речовин. Тривалість такої процедури повинна складати 10 – 30 хвилин, це дозволить вітамінам гарно проникнути у шкіру. Використовуйте маски для обличчя 1 – 2 рази на тиждень.



Крем з SPF/ Фото Unsplash

Крем з SPF

З наближенням весни варто завершити використання ретинолу та повернути у косметичку засоби з SPF. Це допоможе вберегти шкіру від посиленого ультрафіолетового випромінювання та можливих побічних ефектів: подразнення, пігментації, опіків. Також важливо додати у догляд сироватки, наприклад, гіалуронову або з вітаміном С. Вони будуть підтримувати шкіру в тонусі, вирівнювати тон, зроблять її свіжою і відновленою. Зверніть увагу на вітамін С – це антиоксидант, який підсилює дію SPF-засобів.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Соломія Борух