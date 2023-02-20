Тональний крем ліг нерівномірно, обличчя виглядає втомленим та тьмяним, а колір губної помади додає зайвих років – впізнаєте себе? Недосконалий мейкап може впливати не лише на ваш зовнішній вигляд, а й настрій та впевненість у собі.

Цікаво Помилки при змиванні макіяжу, які псують стан вашої шкіри

Не секрет, що стандарти краси кардинально змінились за останні роки. Нині основний тренд у beauty-індустрії – натуральність та "no makeup". На зміну бровам-ниточкам прийшли широкі неохайні брови, а матові формули замінили легкі глянцеві.

Тож як кожного разу створювати довершений образ, який підкреслюватиме вашу красу та унікальність? Ми поспілкувались із візажистом-практиком та зібрали для вас топ порад для ідеального макіяжу.

Крок 1. Правильна підготовка шкіри

Непідготовлена шкіра обличчя перед нанесенням макіяжу є чи не найгрубшою, але, на жаль, досить поширеною помилкою. Аби створити ідеальний мейкап, варто перед нанесенням провести свій звичний денний догляд. Цей етап включає очищення шкіри гелем чи пінкою для вмивання, тонізацію за допомогою тонера і зволоження сироваткою та/або кремом для обличчя.

Підготовка шкіри є обов'язковим етапом перед тим, як нанести макіяж. А увесь догляд потрібно підбирати відповідно до типу шкіри,

– радить візажистка та brow-майстер Аліна Бартиш.

Також можна використовувати базу під макіяж – цей продукт зазвичай має силіконову основу, а тому мейкап буде чудово триматись протягом дня. Якщо ж у вашому догляді присутній ретинол або кислоти, найкращою базою буде крем з SPF-захистом. Популярними нині є тонувальні SPF-креми, які виконують одразу дві функції – тонування шкіри обличчя та захист від сонця. Багато красунь надають перевагу таким продуктам через їхню функціональність.

Крок 2. Підбираємо тональний засіб

Власницям жирної та комбінованої шкіри візажистка радить обирати тональні засоби з матувальним ефектом. А от для сухої шкіри чудово підійдуть зволожувальні тони, як-от BB- або CC-креми. Для повсякденного макіяжу можна наносити тональні креми із легшою текстурою, які не будуть перевантажувати шкіру та забивати пори. Водночас щільніші варіанти тону, так звані full coverage, впишуться у вечірні образи з яскравим макіяжем очей та більш виразною корекцією обличчя.



При виборі тону варто наносити продукт на шию / Фото Unspalsh

"Часто натрапляю на те, що дівчата при виборі відтінку тонального крему наносять його на зап'ястя. Але так робити не треба, як і наносити прямо на обличчя. Достатньо нанести невелику кількість на шию і тоді зрівняти відтінки тону", – ділиться експертка.

Крок 3. Пам'ятаємо про рум'яна

Жінки часто забувають про нанесення рум'ян, але це той самий косметичний продукт, який додає нашому обличчю свіжості, переконує візажистка.

Рум'яна додадуть свіжості образу / Фото Pixabay

Рум'яна є обов'язковим атрибутом у будь-якій косметичці. Якщо говорити про відтінки рум'ян, то персикові будуть личити смуглим дівчатам з теплим підтоном шкіри та темним волоссям. А от холодні рожеві кольори підійдуть блідим світловолосим дівчатам,

– розповідає Аліна.

Крок 4. Виразність очей

У тренді нині темний макіяж очей, особливо варто звернути увагу на стиль гранж та smokey eyes. Таке рішення ідеально довершить ваш вечірній образ. Водночас на кожен день візажистка радить робити акцент на губи у вигляді яскравої помади. Таку деталь варто поєднувати із густо профарбованими віями для гармонійного вигляду. Для прихильниць виразного погляду, можна також звернути увагу на блискітки та сатинові тіні.

Крок 5. Уникаємо чітких ліній

Висвітлені брови – модна тенденція 2023 року. Але підійде вона не всім красуням. З іншого боку, важливо вміти підкреслювати форму своїх природних брів. У цьому вам допоможуть тіні, олівець або помадка для брів. Експертка радить злегка заповнити пустоти між волосками та акуратно вкласти брови за допомогою гелю чи мила. Ідеальний макіяж брів готовий!

Варто уникати чітких ліній у макіяжі брів / Фото Pixabay

"Відмовтесь від чітких ліній та окреслення брів консилером для більш виразної форми. Зараз чіткі графічні брови не актуальні. Раджу прагнути більше до натуральності, свіжості та легких текстур у макіяжі. Якщо мова йде про брови, легка коричнева півтінь буде хорошим варіантом", – говорить експертка.

Крок 6. Макіяж губ

Правильний макіяж губ може з легкістю додати бажаного об'єму та зробити їх більш привабливими. Один із найпопулярніших трюків на цьому етапі мейкапу – це обвести контур олівцем холодного коричневого відтінку, додати трохи помади бежевого або світло-рожевого кольору у центр та завершити образ прозорим блиском для губ.

"Матові важкі текстури у макіяжі більше не в тренді. Тому для максимальної природності раджу надавати перевагу блискам для губ. Тінт червоного або рожевого кольору можна нанести перед бальзамом або блиском", – додає Аліна.



Блиск для губ подарує легкий, свіжий образ. / Фото Pexels

Крок 7. Фіксатор для макіяжу

Завершальним етапом будь-якого мейкапу є фіксатор для макіяжу, який зазвичай можна зустріти на полицях магазинів у формі спрею. Саме цей крок дозволить косметиці протриматись на вашому обличчі весь день.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч