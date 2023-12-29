Приймати душ – це важлива частина дня кожної людини, та ви можете навіть не замислюватися про те, що виконуєте цей звичний процес неправильно. Тож доктор Скотт Уокер розповів, які речі у вашій ванній можуть негативно впливати на ваше здоров'я.

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Що не варто використовувати в душі

Скотт Уокер у своєму TikTok показав своїм підписниками душову кімнату, яка в нього вдома та розповів, чим він користується, а яких речей у його ванній не знайти.

Перше, від чого вам варто відмовитися – це мочалка. Ви і не уявляєте, скільки бактерій та грибків може бути на тканині, якщо ви залишаєте її мокрою у душі. Тож якщо ви хочете ефективно відчистити тіло, вам для цього цілком буде достатньо гелю для душу та своїх рук – адже вони у вас чисті.

А мочалку краще викинути, адже від неї ви можете отримати не тільки чисте тіло, але й неприємне шкірне захворювання.

Здоров’я – найцінніше, що є у людини! Тому дбати про нього потрібно ретельно, приділяючи особливу увагу очищенню організму від токсинів. Лімфоміозот перевірений помічник у детоксикації організму. Препарат покращує відтік лімфи, виводить токсини з усіх органів та тканин, чинить дезінтоксикаційну дію. Все, щоб ви почувались і виглядали чудово!

Ще одна річ, як Скотт Уокер не тримає у душі – це скраби, будь-то кавові чи соляні суміші, чи фізичні скраби, як-от щітки.

Непотрібно, я віддаю перевагу хімічному пілінгу за допомогою таких речей, як лосьйони з молочною кислотою тощо,

– поділився він.



В душі не варто використовувати стару мочалку / Фото Pexels

Втім, якщо вам все-таки доведеться користуватися мочалкою чи тканиною для видалення стійкого бруду, вам доведеться стикнутися з тим, що їх потрібно дуже часто замінювати або ж ретельно прати за допомогою пральної машини.

Дерматолог вважає, що користуватися ними – цілком нормально, але тільки у тому випадку, якщо ви переконаєтеся, що ваша мочалка постійно є сухою та чистою.