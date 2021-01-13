Как сильно может измениться организм на той или иной диете? Ответить на этот вопрос решили брать Хьюго и Росс Тернер из Великобритании. Эксперимент оказался уникальным, ведь это не просто случайные люди, а близнецы с одинаковой генетикой, внешностью, привычками и образом жизни.

Близнецы Тернер – это популярные блогеры и путешественники, решившие проверить, как меняется человеческое тело, если полностью отказаться от употребления мясных продуктов, сообщает Championat. Чтобы запротоколировать ход эксперимента, ребята попросили о помощи ученых из Королевского колледжа Лондона. Самое интересное, что Хьюго и Росс практически одинаковы: они мало чем отличаются внешне и генетически, имеют одинаковые увлечения и выдерживают идентичные спортивные нагрузки. Поэтому наблюдать за результатом еще интереснее!

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К эксперименту каждый из братьев весил примерно 84 килограмма, при этом – показатель жировой массы составил 13%. Ребята были в одинаковой форме и не отличились телосложением или ростом.

Plant Vs Meat – Видео с канала The Turner Twins

Веган и мясоед

По правилам эксперимента один из братьев должен был полностью изменить привычный рацион, заменив его на веганский, то есть отказаться от мяса, рыбы, морепродуктов, молока, яиц. В то же время другой продолжал употреблять пищу, которая включала большое количество мяса. Важно, что количество полученных калорий в день должно быть одинаковым.

В течение 12 недель Хьюго и Росс занимались абсолютно идентичными физическими упражнениями в тренажерном зале и проводили там одинаковое количество времени. В некоторые недели ребята проводили по 6 тренировок, в другие – 5. Нагрузки были направлены на развитие выносливости. За состоянием здоровья братьев внимательно следили ученые.

Хьюго и веганство

Близнецы бросили жребий. Веганом стал Хьюго.

В начале эксперимента парень резко похудел, но впоследствии вес стабилизировался, и он восстановил практически все параметры с которых начинал диету. В результате Хьюго стал весить 82,1 килограмма, а жировая прослойка уменьшилась с 13 до 12%.

В Хьюго сильно изменился микробиом кишечника (среда, в которой живут микроорганизмы), снизился риск ожирения и сахарного диабета, упал уровень холестерина в крови. При этом, как отметили ученые, у парня повысилась вероятность образования язв в желудочно-кишечном тракте.

Росс и мясоедение

Еда Росса была привычной. Организму не пришлось перестраиваться, поэтому и результаты оказались ожидаемыми. Он подкачался, набрал массу до 86 килограммов, и в его организме стало 15% жира. Причем увеличение общего веса произошло благодаря мышечной ткани. Никакого изменения микробиома кишечника у Росса не было, так же не изменился уровень холестерина.

Что оказалось более эффективным

Хотя и внешне, и внутренне братья стали разными, вопрос, ради которого запускали эксперимент, осталось без ответа. Плюсы и минусы есть в каждом из предложенных рационов, однако ученые утверждают, что чем он разнообразнее – тем лучше.

Все зависит от потребностей человека, который переходит на новое питание. Если вы хотите нарастить мышечную массу, вам не подойдет веганство, но оно окажется хорошим способом профилактики ожирения.

После окончания эксперимента братья вернулись к привычному для себя меню, договорившись с учеными о повторении опыта. Но в следующий раз парни планируют растянуть его на год. Это позволит организму адаптироваться к переходу и сделать точные выводы.

Поэтому ждем продолжения, чтобы узнать, какие еще изменения может спровоцировать новый рацион.