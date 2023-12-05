Якщо ви не досвідчений спортсмен, проте все ще хочете підтягти свій прес, ви можете вдатися до виконання деяких вправ, для яких не потрібні додаткові зусилля, крім самого бажання займатися. Ви можете робити ці вправи навіть під час вашої роботи! Корисними і зручними тренуваннями поділилася тренерка Керолайн Джастер.

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Утримання живота

Ця вправа досить проста і класична – за її допомогою ви вчитеся задіювати та утримувати м'язи живота протягом певного часу. Уявіть це як перевернуту планку, яка націлена на кожен м'яз вашого тіла.

Для цього вам потрібно втягнути живіт та максимально напружити м'язи преса і намагатися якомога довше утримувати таке положення. Якщо ви вже стали досвідченими у цій вправі, ви можете ускладнити завдання для себе, і виконувати її з піднятими руками та ногами.

Марш ногами

Цей комбінований рух, спрямований на нижню частину тіла та прес допоможе також зміцнити м'язи стегон, які можуть стати водночас напруженими та слабкими, якщо ви проводите більшу частину свого дня сидячи.

Для виконання вправи вам потрібно сісти на край стільця та зігнути коліна, а стопи поставити на підлогу. Руки покладіть на бильця стільця та трохи відхиліться назад.



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Після цього розтягніть ноги в сторони від тіла, а потім зберіть їх назад. Згодом підтягніть коліна до грудей – ви можете піднімати обидві ноги водночас або ж по черзі.

Зробіть 10 – 15 повторень вправи, або ж виконуйте її протягом 20 – 30 секунд.

Нахил вперед

Ця вправа – це різновид стандартних скручувань на підлозі, але ви можете виконувати її і сидячи. Націлена вона передусім на прямі м'язи живота. Та якщо згинання хребта викликає у вас дискомфорт у попереку, вам варто пропустити цю вправу.

Для її виконання сядьте на край стільця, а ноги зігніть у колінах, поставивши ступні на підлогу. Руки схрестіть на грудях і намагайтеся нахилятися вперед, округляючи спину та підтягуючи груди до колін.

Згинайтеся так сильно, як у вас вийде, а потім поверніться у вертикальне положення. Повторюйте цю вправу по 10 – 15 разів.