Если вы не опытный спортсмен, но все еще хотите подтянуть свой пресс, вы можете прибегнуть к выполнению некоторых упражнений, для которых не требуется дополнительных усилий, кроме самого желания заниматься. Вы можете делать эти упражнения даже во время вашей работы! Полезными и удобными тренировками поделилась тренер Кэролайн Джастер.

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Содержание живота

Это упражнение достаточно простое и классическое – с его помощью вы учитесь задействовать и удерживать мышцы живота в течение определенного времени. Представьте это как перевернутую планку, которая нацелена на каждую мышцу вашего тела.

Для этого вам нужно втянуть живот и максимально напрячь мышцы пресса и стараться подольше удерживать такое положение. Если вы уже стали опытными в этом упражнении, вы можете усложнить задачу для себя и выполнять ее с поднятыми руками и ногами.

Марш ногами

Это комбинированное движение, направленное на нижнюю часть тела и пресс, поможет также укрепить мышцы бедер, которые могут стать одновременно напряженными и слабыми, если вы проводите большую часть своего дня сидя.

Для выполнения упражнения вам нужно сесть на край стула и согнуть колени, а поставить стопы на пол. Руки положите на перила стула и немного отклонитесь назад.



Упражнения для ног очень полезны для здоровья / Фото Pexels

Затем растяните ноги в стороны от тела, а затем соберите их обратно. Впоследствии подтяните колени к груди – вы можете поднимать обе ноги одновременно или поочередно.

Сделайте 10 – 15 повторений упражнения или выполняйте его в течение 20 – 30 секунд.

Наклон вперед

Это упражнение – это разновидность стандартных скручиваний на полу, но вы можете выполнять его и сидя. Нацелена она прежде всего на прямые мышцы живота. Но если сгибание позвоночника вызывает у вас дискомфорт в пояснице, вам следует пропустить это упражнение.

Для ее выполнения сядьте на край стула, а ноги согните в коленях, поставив ступни на пол. Руки скрестите на груди и старайтесь наклоняться вперед, округляя спину и подтягивая грудь до колен.

Сгибайтесь так сильно, как у вас получится, а затем вернитесь в вертикальное положение. Повторяйте это упражнение по 10 – 15 раз.