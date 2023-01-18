В еру автоматичних пральних машин, які запускаються однією кнопкою, можна подумати, що нам відомо про прання абсолютно усе. Помилково думати, що можна лише поставити речі у пральну машину, адже на цьому процес не завершується.

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Для того, щоб техніка служила довго, а речі були чистими, потрібно знати всі тонкощі, зокрема, як правильно користуватися ополіскувачем для білизни.

Навіщо використовувати ополіскувач

Для декого достатньо лише використання прального порошку, проте ополіскувачі стоять у багатьох ванних кімнатах.

Вони виконують одразу кілька функцій:

зменшують електризацію речей;

запобігають деформації одягу;

пом’якшувач тканини глибоко проникає у волокна та витісняє воду, що призводить до скорочення часу висихання білизни;

свіжий запах після використання ополіскувачів зберігається тривалий час.

Секрети ароматної білизни дуже прості / Фото unsplash

Як правильно використовувати ополіскувач

В автоматичних пральних машинах відділ, куди потрібно заливати ополіскувач, позначений спеціальним символом. Це важливо, оскільки обладнання самостійно вирішує, на якому етапі додавати окремі миючі засоби.

У напівавтоматичних пральних машинах відсутня система дозування миючого засобу. Якщо ви хочете правильно використовувати пом’якшувач тканини, додайте його під час останнього полоскання.

Найделікатніші речі потребують ручного прання. Налийте відміряну кількість миючого засобу в миску з водою, перемішайте і тільки потім занурюйте тканину. Залиште на 10 хвилин, потім злегка відіжміть (якщо інформація на етикетці не забороняє це) і дайте висохнути.

Важливо: Ніколи не наливайте ополіскувач безпосередньо на одяг. Це може призвести до зміни кольору та пошкодження матеріалу.

Дотримуйтеся базових правил – і білизна виглядатиме як нова / Фото unsplash

Чи може ополіскувач “нашкодити” пральній машині

Перше, що може насторожувати: кондиціонер для білизни залишається в ящику пральної машини. Причина прозаїчна – його забагато. Завжди дотримуйтесь пропорцій, рекомендованих виробником.

Регулярно очищайте відділення для прального засобу. Залишки рідин і порошків також блокують ефективне надходження нової дози пом'якшувача.

Однією з найпоширеніших помилок під час використання ополіскувачів для білизни є їх надмірна порція. Лити рідину "на око" не варто. Це не тільки може заважати роботі пральної машини, але й матиме інші неприємні наслідки.