Мова тіла – важливий аспект соціального спілкування. Чітке розуміння того, які візуальні сигнали надсилають вам оточуючі, можуть допомогти уникнути багатьох непорозумінь та проблем.

Коли люди вас зустрічають, вони за мікросекунди складають про вас враження. На що слід звернути увагу при спілкуванні з людьми і про що може говорити мова тіла інших – читайте далі.

Корисно Сваритись правильно: 3 прості техніки для вирішення конфліктів

Візуальні сигнали на роботі

На кожній роботі існує ланцюжок команд, який бере свій початок від керівника і поетапно переходить до працівника найнижчої ланки. Якщо його дотримуватися, то все йде гладко. Проблеми можуть виникнути тоді, коли хтось діє не так, як це відповідає їхній посаді.

Ваш зовнішній вигляд та мова вашого тіла демонструють, чи поважаєте ви свою роботу, колег та робоче середовище загалом.



Мова тіла на роботі / Фото pexels

Коли ви розмовляєте з колегою, ви завжди повинні тримати з ним зоровий контакт, а також посміхатися і бути доброзичливим. Якщо ви сутулитеся і поводитеся зухвало, дивлячись їм в очі, таким чином ви показуєте, що не цінуєте їх. Це погана ситуація, незалежно від того, чи людина, до якої ви звертаєтесь, є підлеглим, чи одним із ваших начальників.



Візуальні підказки на роботі / Фото pexels

Якщо ви щодня заходите на роботу, запізнюючись на 15 хвилин, і насміхаєтеся, коли хтось вам про це говорить, тим самим ви чітко даєте зрозуміти, що не цінуєте своє місце праці. І якщо вам цікаво, чому вас не підвищили або відпустили з цим, то це було попередженням.

Підказки у романтичному житті

Якщо ви будете приділяти пильну увагу невербальним підказкам, які ви отримуєте на побаченнях, чи коли намагаєтесь оцінити інтерес людини до вас, тоді ви не будете так часто отримувати відмову.

Наприклад, якщо ви сидите в барі, і людина усміхається вам, то це явна ознака того, що вона може хотіти поговорити з вами. І навпаки, якщо людина хмуриться, коли ви дивитеся на неї, чи відвертається, то це яскравий і показний стоп-знак, який ви повинні поважати.



Візуальні підказки у романтичному житті / Фото pexels

На танцполі діють ті самі правила. Якщо хтось вступає з вами у зоровий контакт і, утримуючи його та усміхаючись, починає рухатися у ваш бік, то це сигнал для вас. Люди наближаються до того, що їх цікавить, і відходять від тих, з ким не хочуть бути поруч.

Сигнали в родині

Якщо ви виявите, що багато конфліктуєте з членами вашої родини і хотіли б, щоб це припинилося, то вам слід звернути увагу на мову їхнього тіла, а також на те, що вони говорять.

Наприклад, якщо ваш чоловік чи дружина злиться на вас, вони не завжди можуть вам про це сказати. Але якщо вони схрещують руки, коли говорять з вами, то це може бути ознакою створення бар’єру між вами.



Мова тіла партнера / Фото pexels

Якщо вони спілкуються з вами і не дивляться вам в очі, це може бути сигналом, що вони не почуваються комфортно поруч із вами через те, що ви говорите чи робите. Вони також можуть важко зітхати у вашій присутності або виходити з кімнати кожного разу, коли ви входите в неї.

Найбільш значуща ознака – це коли вони не хочуть мати з вами фізичного контакту. Якщо хтось любить вас і відчуває до вас близькість, тоді він захоче торкнутися вас, навіть якщо це просто рука на вашому плечі або якийсь інший ніжний жест.



Ніжний жест / Фото pexels

Зважайте на власну мову тіла

Якщо ви хочете мати в житті менше проблем, вам слід зважати на власну мову тіла. До прикладу, якщо ви йдете по вулиці, насупившись на людей, ваш образ виглядає цілком негативним. І навпаки, якщо ви усміхнені, то презентуєте більш привабливу картину себе.