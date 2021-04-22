Язык тела – важный аспект социального общения. Четкое понимание того, какие визуальные сигналы посылают вам окружающие, могут помочь избежать многих недоразумений и проблем.

Когда люди вас встречают, они за микросекунды составляют о вас впечатление. На что следует обратить внимание при общении с людьми и о чем может говорить язык тела других – читайте далее.

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Визуальные сигналы на работе

На каждой работе существует цепочка команд, которая берет свое начало от руководителя и поэтапно переходит к работнику самого низкого звена. Если его придерживаться, то все идет гладко. Проблемы могут возникнуть тогда, когда кто-то действует не так, как это соответствует их должности.

Ваш внешний вид и язык вашего тела демонстрируют, уважаете ли вы свою работу, коллег и рабочую среду в целом.



Язык тела на работе / Фото pexels

Когда вы разговариваете с коллегой, вы всегда должны держать с ним зрительный контакт, а также улыбаться и быть доброжелательным. Если вы сутулитесь и ведете себя вызывающе, глядя им в глаза, таким образом вы показываете, что не цените их. Это плохая ситуация, независимо от того, является ли человек, к которому вы обращаетесь, подчиненным или одним из ваших начальников.



Визуальные подсказки на работе / Фото pexels

Если вы ежедневно ходите на работу, опаздывая на 15 минут, и насмехаетесь, когда кто-то вам об этом говорит, тем самым вы четко даете понять, что не цените свое место труда. И если вам интересно, почему вас не повысили или отпустили с этим, то это было предупреждением.

Подсказки в романтической жизни

Если вы будете уделять пристальное внимание невербальным подсказкам, которые вы получаете на свиданиях, или когда пытаетесь оценить интерес человека к вам, тогда вы не будете так часто получать отказ.

Например, если вы сидите в баре, и человек улыбается вам, то это явный признак того, что он может хотеть поговорить с вами. И наоборот, если человек хмурится, когда вы смотрите на него, или отворачивается, то это яркий и показной стоп-знак, который вы должны уважать.



Визуальные подсказки в романтической жизни / Фото pexels

На танцполе действуют те же правила. Если кто-то вступает с вами в зрительный контакт и удерживая его и улыбаясь, начинает двигаться в вашу сторону, то это сигнал для вас. Люди приближаются к тому, что их интересует, и отходят от тех, с кем не хотят быть рядом.

Сигналы в семье

Если вы обнаружите, что конфликтуете с членами вашей семьи и хотели бы, чтобы это прекратилось, то вам следует обратить внимание на язык их тела, а также на то, что они говорят.

Например, если ваш муж или жена злится на вас, они не всегда могут вам об этом сказать. Но если они скрещивают руки, когда говорят с вами, то это может быть признаком создания барьера между вами.

Язык тела партнера / Фото pexels

Если они общаются с вами и не смотрят вам в глаза, это может быть сигналом, что они не чувствуют себя комфортно рядом с вами из-за того, что вы говорите или делаете. Они также могут тяжело вздыхать в вашем присутствии или выходить из комнаты каждый раз, когда вы входите в нее.

Самый значимый признак – это когда они не хотят иметь с вами физического контакта. Если кто-то любит вас и чувствует к вам близость, тогда он захочет коснуться вас, даже если это просто рука на вашем плече или какой-то другой нежный жест.



Нежный жест / Фото pexels

Учитывайте собственный язык тела

Если вы хотите иметь в жизни меньше проблем, вам следует учитывать собственный язык тела. К примеру, если вы идете по улице, насупившись на людей, ваш образ выглядит вполне негативным. И наоборот, если вы улыбчивы, то презентуете более привлекательную картину себя.