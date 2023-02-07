Для того, щоб вміти акуратно нарізати хрусткий хліб, треба знати певні хитрощі. Пекарі їх радо рекомендують.

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Хитрість для кращого нарізання хліба

На щастя, креативні кухарі пропонують просте, карколомне рішення щодо нарізання хліба. Щоб запобігти розплющуванню пухкої свіжої буханки, переверніть її догори дном, перш ніж розрізати.

Теорія проста: розрізаючи жорсткішу, міцнішу частину хліба, набагато легше підтримувати форму; ви проколюєте тверду частину, а потім ковзаєте по м'якшій, як по маслу.

Професійний шеф-кухар Хенк Дракуліч запевнив, що трюк справді працює, але ефективність залежить від типу хліба, який ви нарізаєте.

Переверніть хліб, а тоді ріжте / Фото Real Simple

Важливо вибрати правильний ніж

Пам'ятайте: найкраще нарізати хрусткий хліб зубчастим ножем.

Коли ви використовуєте рух, подібний до пилки, рухаючись з боку в бік, ви не тиснете на хліб, як це робили б ножем без зубців. А отже, не зіпсуєте скоринку,

– зазначає Дракуліч.