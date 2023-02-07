Для того, чтобы уметь аккуратно нарезать хрустящий хлеб, нужно знать определенные уловки. Пекари их с радостью рекомендуют.

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Хитрость для лучшей нарезки хлеба

К счастью, креативные повара предлагают простое решение по нарезанию хлеба. Чтобы предотвратить открывание рыхлой свежей буханки, переверните ее вверх дном, прежде чем разрезать.

Теория проста: разрезая более жесткую, более крепкую часть хлеба, гораздо легче поддерживать форму; вы прокалываете твердую часть, а затем скользите по более мягкой, как по маслу.

Профессиональный шеф-повар Хэнк Дракулич заверил, что трюк действительно работает, но эффективность зависит от типа хлеба, который вы нарезаете.

Переверните хлеб, а затем режьте / Фото Real Simple

Важно выбрать правильный нож

Помните: лучше всего нарезать хрустящий хлеб зубчатым ножом.

Когда вы используете движение, подобное пиле, двигаясь из стороны в сторону, вы не жмете на хлеб, как это делали бы ножом без зубцов. А значит, не испортите корочку,

– отмечает Дракулич.