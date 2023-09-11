Після того, як ви досягаєте 30 років, схуднення починає здаватися все більш складним завданням. Це відбувається тому, що деякі прийоми, які працювали для вас у 20, вже не є ефективними через зміни у метаболізмі.

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Вживайте більше білка

Ви можете думати, що додавання яйця чи квасолі до вашого обіду дає вам достатню кількість білка, проте це не так. З віком тілу потрібно все більше цієї речовини, щоб підтримувати силу м'язів. А що більше у вас м'язів, то більше калорій споживає тіло під час відпочинку.

Вибір і вживання високоякісної білкової їжі та включення її в кожну їжу та перекус — це один із простих способів схуднути, – поділилася Роксана Ехсані, спортивна дієтологиня.

Звісно, зважайте на те, що організм кожної людини індивідуальний, тож не завадить поспілкуватися з вашим лікарем перед серйозною зміною раціону, проте Ехсані радить вживати 20 – 30 грамів білка під час кожного прийому їжі.



Білок дуже корисний для схуднення / Фото Pexels

Вживайте клітковину

Саме овочі та фрукти можуть стати вашим ключем до успішного та швидкого схуднення.

Їжа, багата клітковиною, як-от фрукти та овочі, як правило, менш калорійна. Наприклад, одна чашка рису або макаронних виробів містить близько 200 калорій, а одна чашка овочів — приблизно від 30 до 60 калорій. Крім того, продукти з високим вмістом клітковини, особливо розчинної клітковини, повільно просуваються через травний тракт, зберігаючи вас ситими довше, – розповіла дієтологиня Лейні Юнкін.

Чимало клітковини ви можете отримати й з таких продуктів, як ячмінь та вівсянка, а також брюссельської капусти та абрикосів.

Спробуйте споживати від восьми до десяти грамів клітковини під час кожного прийому їжі, і ви дуже швидко помітите результат.

Готуйте їжу вдома

Це може здатися досить дивною порадою для схуднення, та вона залишається вкрай ефективною. Коли ви готуєте ваші страви самостійно, ви точно знаєте, що і у якій кількості ви туди кладете.

Для того, щоб зробити це простішим, відмовтеся від складних страв, що вимагають багато часу та різноманітних продуктів, а натомість зосередьтесь на 5 – 8 стравах, які ви зможете готувати по черзі.