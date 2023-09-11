После того, как вы достигаете 30 лет, похудение начинает казаться все более сложной задачей. Это происходит потому, что некоторые приемы, которые работали для вас в 20, уже не эффективны из-за изменений в метаболизме.

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Употребляйте больше белка

Вы можете полагать, что добавление яйца или фасоли к вашему обеду дает вам достаточное количество белка, однако это не так. С возрастом тела нужно все больше этого вещества, чтобы поддерживать силу мышц. А чем больше у вас мышц, тем больше калорий потребляет тело во время отдыха.

Выбор и употребление высококачественной белковой пищи и включение ее в каждую пищу и перекус – это один из простых способов похудеть, – поделилась Роксана Эхсани, спортивный диетолог.

Конечно, учитывайте, что организм каждого человека индивидуален, поэтому не помешает пообщаться с вашим врачом перед серьезным изменением рациона, однако Эхсани советует употреблять 20 – 30 граммов белка во время каждого приема пищи.



Белок очень полезен для похудения.

Употребляйте клетчатку

Именно овощи и фрукты могут стать вашим ключом к успешному и быстрому похудению.

Пища, богатая клетчаткой, например фрукты и овощи, как правило, менее калорийна. Например, одна чашка риса или макаронных изделий содержит около 200 калорий, а одна чашка овощей – примерно от 30 до 60 калорий. Кроме того, продукты с высоким содержанием клетчатки, особенно растворимой клетчатки, медленно продвигаются через пищеварительный тракт, сохраняя вас сытыми дольше, – рассказала диетолог Лейни Юнкин.

Немало клетчатки можно получить и из таких продуктов, как ячмень и овсянка, а также брюссельской капусты и абрикосов.

Попытайтесь потреблять от восьми до десяти граммов клетчатки во время каждого приема пищи, и вы очень быстро заметите результат.

Готовьте еду дома

Это может показаться довольно странным советом для похудения, но он остается крайне эффективным. Когда вы готовите блюда самостоятельно, вы точно знаете, что и в каком количестве вы туда кладете.

Чтобы сделать это проще, откажитесь от сложных блюд, требующих много времени и разнообразных продуктов, а сосредоточьтесь на 5 – 8 блюдах, которые вы сможете готовить по очереди.