Напевно, кожна господиня рано чи пізно шукає способу легкого миття духової печі. Готувати в ній дуже приємно, але чищення інколи перетворюється на справжній жах.

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На щастя, є дуже простий спосіб, який допоможе легко почистити духовку так, що вона виглядатиме, як нова. Для цього не потрібно дороговартісної спеціальної хімії, у пригоді стане звичний для всіх продукт.

Як легко почистити духовку

Перша порада, яка одразу приходить на думку – чистити духовку часто та регулярно. Дійсно, якщо впоратися зі слідами жиру та забруднення одразу – то потреба у "генеральному" чищенні духовки просто зникне.

Мити духовку можна легко / Фото Pexels

Але в теорії це легше, аніж на практиці, адже кожного дня в нас стільки справ, що втиснути у список ще й миття духовки після кожного приготування просто неможливе. Частіше ми все ж прибираємо духовку не з так регулярно, як хотілося б, тому потрібно знати корисні лайфхаки, які полегшать важкий процес.

Гарно почистити духовку допоможе не дорога хімія, а два лимони. Наповніть каструлю водою на третину, вичавіть сік двох лимонів та покладіть кілька шматків фрукта. Поставте каструлю у духовку та увімкніть її на 120 градусів та залиште на 30 хвилин. Якщо бруду дуже багато, то кількість води, лимона та час варто збільшити.

Пара розчинить засохлий жир і залишки їжі. Для того, щоб їх видалити з поверхні, треба почекати, коли вона охолоне, та протерти губкою, яка змочена у воді з лимоном. Потім витираємо насухо – і ваша духовка виглядає як новенька!