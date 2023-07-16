Ради собственного здоровья и здоровья будущего ребенка очень важно заботиться о себе и правильно планировать все шаги. Чтобы завести ребенка, вам нужно изменить образ жизни.

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Женщинам нужно максимально заботиться о себе и подготовить свое тело к беременности. Определенные советы по увеличению шансов беременности рассказала консультант по фертильности Ниша Пансаре.

Поддерживайте здоровый вес

Если вы будете поддерживать здоровый вес, то шансы зачать и родить здорового ребенка – увеличатся. Исследование, опубликованное в журнале Pediatric Research, показало, что ожирение беременных женщин может привести к осложнениям. Если у вас избыточный вес, постарайтесь сбросить лишние килограммы до беременности.

Регулярные занятия спортом улучшают общее самочувствие и фертильность. Врач Пансаре рекомендует 30 минут быстрой ходьбы, бега трусцой, плавания, езды на велосипеде или бег ежедневно.



Следуйте здоровому весу / Фото с Pexels

Ешьте здоровую пищу

Для улучшения репродуктивного здоровья крайне важно соблюдать диету. Она включает сбалансированное питание, состоящее из свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и чечевицы. Эти продукты помогают беременности гладко протекать.

Избегайте нездоровой, консервированной и обработанной пищи, а также запретных наркотиков, которые могут привести к проблемам с фертильностью. Вы также должны сократить потребление кофеина, поскольку он может повлиять на качество яйцеклеток и здоровье вашего будущего ребенка.

Найдите правильное время, чтобы забеременеть

В вашем менструальном цикле есть определенное время, которое может помочь вам забеременеть. Ваша влагалищная слизь станет прозрачной и скользкой непосредственно перед процессом овуляции. Это позволяет сперматозоидам легко подплыть к яйцеклетке во время овуляции. Эксперт говорит, что это лучшее время для секса, чтобы забеременеть.

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Избегайте продуктов, содержащих химические вещества

Когда вы пытаетесь забеременеть, очень важно держаться подальше от ненужных химических веществ, которые могут снизить ваши шансы на беременность. По словам врача Пансаре, некоторые химические вещества в определенных продуктах могут влиять на репродуктивное здоровье женщины и снижать шансы забеременеть. Лучше избегать использования любых продуктов, содержащих химические вещества.

Соблюдайте гигиену полости рта

Согласно нескольким исследованиям, бактерии во рту могут увеличить риск бесплодия у женщин. Врач говорит, что женщине необходимо позаботиться о гигиене полости рта еще до беременности. Заболевания десен могут увеличить риск развития проблем с беременностью. Поэтому соблюдайте осторожность и регулярно посещайте стоматолога.



Важно соблюдать гигиену полости рта / Фото с Pexels

Проверьте наличие заболеваний

Если у вас есть основное заболевание, оно может повлиять на фертильность, включая синдром поликистозных яичников, эндометриоз, диабет и инфекции, передающиеся половым путем, такие как хламидиоз. Убедитесь, что вы здоровы!