Лимон – це не тільки смачний, кислий фрукт, що додасть незвичайного смаку продуктам та напоям, але й універсальний, природний засіб, що допоможе у прибиранні та косметичних процедурах.

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Чищення посуду та раковини

Якщо ви не хочете використовувати хімічні мийні засоби для миття вашої кухні та ванної кімнати, ви можете використати залишки лимона з вашого холодильника. Використовуйте зрізану сторону фрукта і потріть нею поверхні. Цей метод не тільки видалить бруд, але й діятиме як відбілювач та зробить ваші раковини та ванну сяючими.

Лимонна кислота також корисна для видалення жиру, тож якщо до води, якою ви миєте посуд, ви додасте трохи цього фрукта, він зробить склянки та столове срібло блискучими.

Видалення плям з одягу

Якщо на вашій улюбленій кофтинці з'явилися жирні плями чи сліди від поту, а порошок не допомагає, ви можете спробувати використати лимонний сік. Половиною лимона потріть плями і залиште одяг на ніч. Якщо пляма дуже стійка, посипте на змочену лимоном тканину харчову соду, а потім виперіть одяг, як завжди.

Використайте лимон як ароматизатор

Якщо ви кинете залишки лимона у дров'яну піч чи камін, це може поширити кімнатою чудовий цитрусовий аромат. Висушені шкірки можуть також допомогти запалити деревину навколо, оскільки в них містяться олії, і вони горітимуть довго.

Та якщо у вас немає каміна – не біда, ви можете спалити лимонні шкірки на плиті. Для цього у каструлі середнього розміру змішайте цедру лимона з ваніллю, паличками кориці та водою. Тушкуйте цю суміш на повільному вогні та додавайте води за необхідності.



Лимонна шкірка має приємний запах / Фото Pexels ​

Пам'ятайте й про те, що цитрусовий запах відлякує котів. Тож якщо ви не хочете бачити цих тварин у своєму саду або намагаєтеся тримати домашнього улюбленця подалі від кімнатних рослин, ви можете замульчувати поверхню ґрунту цедрою лимона чи будь-якого іншого цитрусового.

Заморозьте шкірку

Якщо ви полюбляєте готувати, у деяких рецептах вам точно знадобиться цедра лимона. Тож після використання соку та м'якоті ви можете просто помістити шкірку фрукта до морозильної камери і залишити там.

Цедра лимона може чудово доповнити смузі, десерти ти солодку випічку.