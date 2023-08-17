Лимон – это не только вкусный, кислый фрукт, что придаст необычный вкус продуктам и напиткам, но и универсальное, природное средство, которое поможет в уборке и косметических процедурах.

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Чистка посуды и раковины

Если вы не хотите использовать моющие средства для мытья вашей кухни и ванной комнаты, вы можете использовать остатки лимона из вашего холодильника. Используйте срезанную сторону фрукта и потрите поверхность. Этот метод не только удалит грязь, но и будет действовать как отбеливатель и сделает ваши раковины и ванну сияющими.

Лимонная кислота также полезна для удаления жира, так что если к воде, которой вы моете посуду, вы добавите немного этого фрукта, он сделает стаканы и столовое серебро блестящими.

Удаление пятен с одежды

Если на вашей любимой блузке появились жирные пятна или следы от пота, а порошок не помогает, вы можете попробовать использовать лимонный сок. Половиной лимона потрите пятна и оставьте одежду на ночь. Если пятно очень стойкое, посыпьте на смоченную лимоном ткань пищевую соду, а затем постирайте одежду, как обычно.

Используйте лимон как ароматизатор

Если вы бросите остатки лимона в дровяную печь или камин, это может распространить по комнате прекрасный цитрусовый аромат. Высушенные шкурки могут также помочь зажечь древесину вокруг, поскольку в них содержатся масла, и они будут гореть долго.

Но если у вас нет камина – не беда, вы можете сжечь лимонные шкурки на плите. Для этого в кастрюле среднего размера смешайте лимонную цедру с ванилью, палочками корицы и водой. Тушите эту смесь на медленном огне и добавляйте воду при необходимости.



Лимонная кожура имеет приятный запах / Фото Pexels

Помните и о том, что цитрусовый запах отпугивает кошек. Так что если вы не хотите видеть этих животных в своем саду или пытаетесь держать домашнего питомца подальше от комнатных растений, вы можете замульчировать поверхность почвы цедрой лимона или любого другого цитрусового.

Заморозьте кожуру

Если вы любите готовить, в некоторых рецептах вам точно пригодится цедра лимона. После использования сока и мякоти вы можете просто поместить кожуру фрукта в морозильную камеру и оставить там.

Цедра лимона может прекрасно дополнить смузи, десерты сладкую выпечку.