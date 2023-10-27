Похудение может быть непростым процессом, и если вы хотите потерять вес, вам следует попробовать упражнения для печати. Они не только улучшат вид вашей фигуры, но и помогут стать сильнее. О том, какие упражнения наиболее эффективны, рассказала эксперт Мирел Заман.

Интересно Откажитесь от этих овощей, если хотите иметь плоский живот

Подъемы

Для того чтобы выполнить это упражнение, вы должны лечь на пол ровно, поднять онду руку в воздух и согнуть ногу с той же стороны так, чтобы ступня оказалась на полу. Сядьте с помощью свободной руки для поддержки.

После этого противоположной пяткой упритесь в пол и поднимите оба бедра над полом в полдение моста. После этого нужно подняться так, чтобы вы перешли в положение выпада с ведущей ногой спереди. Повторите все эти шаги в обратном порядке, чтобы вы снова оказались в положении лежа, а затем смените ногу.

Планка паука

Для этого упражнение достаточно простое, и вам для него не понадобится ни одно дополнительное оборудование. Начинать ее нужно с положения планки на предплечьях. Поднимите правое колено и подведите его к правому локтю.

После этого вернитесь к начальной точке и повторите то же упражнение с левой ногой. Продолжайте чередовать ноги так долго, как у вас получится удержать планку в правильной форме.



Планка очень полезна для пресса / Фото Pexels

Повороты

Для этого упражнения вам понадобится большой надувной мяч для аэробики. Начните тренировку в положении планки, но ноги должны находиться на мяче для устойчивости. Используйте колени, чтобы подтягивать шар ближе и делать ногами круговые движения.

После этого вернитесь в исходное положение и повторите упражнение, но на этот раз совершайте круговые движения в противоположную сторону.

Скручивание

Для выполнения этого упражнения вам нужно принять сидячее положение. После этого поднимите ноги в воздух и скрестите лодыжки. После этого вам нужно откинуться чуть-чуть назад и начать поворачивать туловище вправо и влево, держа пресс напряженным.

Если со временем это упражнение начнет казаться вам слишком легким, вы можете прибавить вес в руки и выполнять тренировки с ним.