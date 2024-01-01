Можливо, вам доводилося чути, що ви або ранкова людина, або ж ні. Що ж, насправді це не так. Попри те, що хронотипи і справді існують, це не означає, що ви не можете навчитися вставати рано і навіть отримувати від цього задоволення. І експертка Алекса Меллардо розповіла, як саме це робити.

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Починайте поступово

Стати ранковою людиною – це, на жаль, не трансформація за одну ніч. Насправді це поступовий процес, тож вам варто почати з поступового коригування часу пробудження. Так ви дасте своєму організму час для того, щоб адаптуватися до нового розкладу, а стабільний підхід зробить перехід на новий графік більш керованим.

Окрім того, саме так ви зможете встановити чіткий і стійкий розпорядок дня.

Не налаштовуйтеся на невдачу з самого початку. Починаючи цю подорож, виберіть кілька днів на тиждень, щоб бути ранковим, і які вечірні та ранкові процедури допоможуть вам досягти успіху,

– поділилася дієтологиня Дестіні Муді.

Відмовтеся від затемнювальних штор

Прокидатися у суцільній темряві надзвичайно важко. За таких обставин єдине, що хочеться зробити, коли дзвонить будильник – так це вимкнути його і повернутися до солодкого сну.

Інша справа – коли сонце світить вам прямо у віконечко. Такий підхід допоможе вам прокинутися природним чином та навіть синхронізує ваш внутрішній годинник із зовнішнім середовищем.

Вставайте, як тільки задзвонить будильник

Так, спокуса натискати на кнопку "відкласти" існує постійно, проте для того, щоб стати ранковою людиною, вам потрібно її подолати. Ви зможете прокидатися рано тільки у випадку, якщо навчитеся ставати з ліжка відразу по тому, як продзвенить будильник.

Млявість та розгубленість після пробудження називаються інерцією сну, і використання відкладення на будильнику тільки збільшує її, тому що це порушує ваш сон. Тож, скоріш за все, ви почуватиметеся краще, якщо відразу встанете з ліжка.



Будильник не варто відкладати / Фото Pexels

Оберіть приємний будильник

Якщо від одного звуку будильника у вас йдуть мурашки спиною, настав час замінити сигнал. Оберіть таку мелодію або пісню, яка м'яко підштовхне вас прокинутися, а не підкине з ліжка.

Гучні і різкі звуки будильника можуть бути ефективними, адже ви відразу пробуджуєтеся. Але відбувається це через те, що організм виробляє адреналін, щойно ви прокидаєтеся, і ви починаєте день у стресі ще до того, як ваші ноги торкнуться підлоги.

Не пересипайте у вихідні

Послідовність – це саме те, що має вирішальне значення під час налаштування вашого внутрішнього годинника. Тож уникайте надмірного сну у вихідні і намагайтеся прокидатися приблизно в однаковий час. Так ваше тіло зможе встановити надійний ритм протягом усього тижня.

Розслабтеся напередодні ввечері

Плавна і злагоджена ранкова рутина починається ще ввечері. Для того, щоб легко прокинутися, сплануйте ще з вечора, як саме пройде ваш ранок, створіть заспокійливу атмосферу перед сном, щоб сигналізувати тілу, що настав час розслабитися.

Для того, щоб легко прокидатися, ви маєте проспати принаймні 7 – 8 годин на добу. Тож налаштуйте свій розпорядок дня так, щоб лягати вчасно і не збивати його.