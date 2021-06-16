Які поради для догляду за волоссям дала Американська академія дерматології

Якщо волосся енергійно витираєте рушником після миття, це може спричинити травмування. У вологому стані воно більш еластичне та схильне до випадіння. Краще його обережно загорнути у рушник чи дати висохнути на повітрі.

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Для гарного вигляду волосся потрібно його якомога менше розчісувати в мокрому стані. Оскільки такі дії можуть сприяти ламкості. Проте якщо у людини є природні кучері, варто робити навпаки – розчісувати саме вологим.



Не розчісувати мокре волосся / Фото Byrdie​

Існує міф, що для краси волосся треба щодня робити 100 рухів гребінцем. Проте насправді такі дії можуть призвести тільки до посічених кінчиків.

Скоротіть використання засобів для укладки, наприклад, гелі, спреї, лаки. Використання гребінця після нанесення стайлінгу може призвести до ламання та з часом до втрати волосся.



Засоби для укладки / Фото L'Oreal Paris​

Давайте волоссю можливість частково сохнути на повітрі, перш ніж почнете вкладати. Для цього зменште кількість разів на тиждень використання фену.

Крім цього, варто пам'ятати, що вирівнювач слід використовувати на сухому волоссі при слабкому або середньому нагріванні, не частіше, ніж через день.

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Якщо використовуєте плойку, не тримайте її довго на прядках – достатньо пари секунд. Надлишок тепла пошкоджує волосся будь-якого типу.

Не носіть постійно коси, хвости чи нарощене волосся. Такі зачіски тягнуть волосся і можуть спричинити ламання чи постійне випадання.