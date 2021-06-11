Перестаньте порівнювати себе з іншими

Якщо порівнюєте себе з друзями у соціальних мережах чи свою зарплату з прибутком друга – це не вважається здоровим станом. Дослідження 2018 року, яке опублікували в журналі "Personality and Individual Differences", продемонструвало зв’язок між заздрістю та почуттям до себе.

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Науковці виявили, що люди, які порівнювали себе з іншими, відчували заздрість. Чим більше вони її переживали, тим гірше вони ставилися до себе.

Якщо відчуваєте заздрість до чужого життя, нагадайте собі про власні сили та успіхи. Подумайте про те, щоб вести щоденник вдячності, який допоможе зосередитися на своїх досягненнях, а не на житті інших людей.

Оточіть себе позитивними людьми

Зверніть увагу на те, що друзі змушують вас відчувати: надихають чи засмучують, засуджують чи приймають? Люди, з якими проводите час, впливають на думки та ставлення до себе більше, ніж здається. Якщо вам погано після спілкування з конкретною людиною, можливо, настав час попрощатися. Оточіть себе людьми, які вас люблять і хочуть для вас найкращого.



Оточіть себе позитивними людьми / Фото Dailymotion

Дбайте про своє тіло

Важко почувати себе добре, якщо зловживати своїм самопочуттям. Коли ви піклуєтеся про себе, то робите щось позитивне для свого розуму, тіла і духу, тому, природно, що це допоможе почувати себе більш впевнено.

Кілька практик догляду за собою, які допоможуть зміцнити впевненість:

Дієта. Коли ви підживлюєте тіло правильною їжею, то відчуваєте себе здоровішими, сильнішими та енергійнішими, що призведе до кращого самопочуття.

Коли ви підживлюєте тіло правильною їжею, то відчуваєте себе здоровішими, сильнішими та енергійнішими, що призведе до кращого самопочуття. Спорт. Дослідження 2016 року, опубліковане в журналі "Neuropsychiatry Disease and Treatment", показало, що у люди відчувають себе впевненіше, коли покращується їх зовнішній вигляд.

Дослідження 2016 року, опубліковане в журналі "Neuropsychiatry Disease and Treatment", показало, що у люди відчувають себе впевненіше, коли покращується їх зовнішній вигляд. Медитація. Вона може допомогти підвищити впевненість кількома способами. По-перше, розпізнати та прийняти себе. По-друге, навчить, як припинити негативні розмови з самим собою і відключитися від будь-якої балаканини, що заважає впевненості.

Вона може допомогти підвищити впевненість кількома способами. По-перше, розпізнати та прийняти себе. По-друге, навчить, як припинити негативні розмови з самим собою і відключитися від будь-якої балаканини, що заважає впевненості. Сон. Економія часу на сон може негативно позначитися на ваших емоціях. Водночас дослідження показують, що хороший сон пов'язаний з позитивними рисами особистості, включаючи оптимізм і почуття власної гідності.



Здоровий сон / Фото Dreamstime

Будьте добрими до себе

Ставтеся до себе доброзичливо, коли допускаєте помилку чи невдачу. Це дозволяє стати більш емоційно гнучким і краще справлятися зі складними емоціями, а також підсилює зв'язок з собою та іншими.

Ось кілька прикладів, як переформулювати свої думки в більш позитивний образ мислення:

Замість того щоб говорити собі: "Я не можу з цим впоратися" або "Це неможливо" , спробуйте нагадати собі: "Ти впораєшся" або "Все, що мені потрібно зробити, це спробувати".

, спробуйте нагадати собі: "Ти впораєшся" або "Все, що мені потрібно зробити, це спробувати". Замість того щоб говорити собі: "Я нічого не можу зробити правильно" , коли ви робите помилку, нагадайте собі: "Наступного разу у мене вийде краще" або "Принаймні, я чогось навчився".

, коли ви робите помилку, нагадайте собі: "Наступного разу у мене вийде краще" або "Принаймні, я чогось навчився". Замість того, щоб говорити, що ви "ненавидите" публічні виступи, використовуйте більш м'яке слово, наприклад "не подобається", і нагадайте собі, що "у всіх є сильні та слабкі сторони".

Зустрінься зі своїми страхами

Перестаньте відкладати справи, яких боїтеся, до того часу, коли почуватиметеся впевненіше. Наприклад, запрошувати когось на побачення або подавати заявку на підвищення. Найкращий спосіб укріпити свою впевненість – це протистояти власним страхам.

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Практикуйтеся, зустрічайтеся зі своїми страхами. Якщо ви боїтесь або думаєте, що все зіпсуєте – пробуйте. Скажіть собі, що це просто експеримент, і подивіться, що станеться.