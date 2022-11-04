Аби не нашкодити волоссю та шкірі голови, особливо в холодну пору, будьте обережні та не купуйте засоби з цими речовинами у складі. На що варто звертати увагу, розповідаємо далі.

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Три складники шампуню, яких варто уникати

Парабени

Парабени – це складні ефіри, які використовують для консервації косметичних та доглядових засобів, захисту від розвитку грибків, цвілі і мікроорганізмів. Але цей інгредієнт, на жаль, не гарантує вашій шкірі захисту від проблем. Парабени звісно роблять термін придатності будь-якого засобу комфортним, але тривале використання може негативно вплинути на волосся та шкіру голови. Зокрема, складні ефіри можуть призвести до надмірного виділення підшкірного сала, через що волосся швидше буде жирніти та викликатиме роздратування.

Лаурилсульфат натрію

Випадіння волосся – це кінцевий критичний результат, який ви можете отримати, якщо тривало та у надмірній кількості будете користуватись засобом з лаурилсульфат натрієм. Цей компонент відповідає за надійне очищення шкіри голови та боротьбу із підшкірним салом. Також він відповідає за гарну піну, яка утворюється під час миття голови.



Які складники шампуню можуть ваш нашкодити / Фото Pexels

Шкідливі домішки можуть накопичуватися в наших органах і завдають неабияку шкоду навколишньому середовищу. До того ж тривалий час після миття лаурилсульфат натрію залишається на шкірі і може викликати подразнення при попаданні в очі.

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Хлорид натрію

Ще один компонент, який також відомий, як проста харчова сіль. Вона допомагає позбутись жиру та очистити шкіру голови від бактерій. Однак вона дуже чутлива та її можна легко пошкодити таким агресивним складником. Це призведе до посиленої роботи сальних залоз та випадіння волосся.