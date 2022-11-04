Туш, губна помада, рум'яна, тональний крем і підводка для очей – косметичні засоби, які є необхідністю для багатьох жінок у всьому світі.

Однак інколи макіяж може завдати шкоди здоров'ю вашої шкіри. Розповідаємо про негативні наслідки щоденного використання макіяжу та поради, як це можна змінити.

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Як макіяж впливає на обличчя

Закупорює пори

Якщо ви не вмиваєте обличчя увечері, у вас з часом закупоряться пори. Це також може подразнити очі та спричинити попрілості на шкірі навколо них.

Спричиняє старіння та висипання

Якщо залишати макіяж на ніч, то є ризик збільшення зморщок на обличчі. Тобто це спричинить передчасне старіння.

Регулярний макіяж може бути причиною частих висипань. Ось чому експерти радять жінкам з вуграми обмежити використання макіяжу.



Через частий макіяж виникають висипання / Фото Unsplash

Сушить шкіру або навпаки робить жирною

Деякі косметичні засоби можуть завдати шкоди вашій шкірі та зробити суху більш сухою, а жирну – ще жирнішою.

Існує кілька рекомендацій, щоб уникнути пошкодження шкіри, спричинене макіяжем.

Що робити, щоб уникнути проблем