Туш, губна помада, рум'яна, тональний крем і підводка для очей – косметичні засоби, які є необхідністю для багатьох жінок у всьому світі.
Однак інколи макіяж може завдати шкоди здоров'ю вашої шкіри. Розповідаємо про негативні наслідки щоденного використання макіяжу та поради, як це можна змінити.
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Як макіяж впливає на обличчя
Закупорює пори
Якщо ви не вмиваєте обличчя увечері, у вас з часом закупоряться пори. Це також може подразнити очі та спричинити попрілості на шкірі навколо них.
Спричиняє старіння та висипання
Якщо залишати макіяж на ніч, то є ризик збільшення зморщок на обличчі. Тобто це спричинить передчасне старіння.
Регулярний макіяж може бути причиною частих висипань. Ось чому експерти радять жінкам з вуграми обмежити використання макіяжу.
Через частий макіяж виникають висипання / Фото Unsplash
Сушить шкіру або навпаки робить жирною
Деякі косметичні засоби можуть завдати шкоди вашій шкірі та зробити суху більш сухою, а жирну – ще жирнішою.
Існує кілька рекомендацій, щоб уникнути пошкодження шкіри, спричинене макіяжем.
Що робити, щоб уникнути проблем
- Щовечора вмивайте обличчя.
- Регулярно очищайте щіточки для макіяжу.
- Використовуйте лише ті засоби, що підходять вашому типу шкіри.
- Використовуєте зволожувальний і сонцезахисний крем.
- Не позичайте свою косметику.