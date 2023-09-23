Конечно, хлеб – это очень важная составляющая рациона, однако он будет полезен только в случае, если вы выберете его ответственно. Для этого вам следует обратить внимание на упаковку, ингредиенты и внешний вид буханки. А на что именно нужно смотреть, рассказала диетолог Кейтлин Карр.

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Краткий список ингредиентов

Вы можете быть удивлены, однако самые здоровые сорта хлеба обычно готовят из очень небольшого количества ингредиентов, так что обратите внимание на их перечень на упаковке. Если хлеб не очень питателен, в нем точно немало добавок и консервантов, помогающих хранить его дольше.

Итак, убедитесь, что перечень продуктов, из которого сделан хлеб, узнаваем для вас.

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Содержит мало добавленного сахара

Сахар – это еще одна распространенная добавка, которую многие не ожидают увидеть в хлебе. Впрочем, вам точно следует ее опасаться, ведь чрезмерное употребление сахара в таких продуктах может привести к неожиданному набору веса.

Многие производители хлеба добавляют сахар в продукты через патоку, тростниковый сахар, мед и сиропы. Это не только придает ему вкус, но и позволяет быстрее активировать сухие дрожжи и ускорить производство.



В хлебе может быть немало сахара / Фото Pexels

В идеале ваш хлеб должен содержать 5 граммов сахара на ломтик или меньше – поэтому старайтесь найти такой, в котором будет как можно меньше этой добавки.

Содержит орехи и семена

Добавление к хлебу семян или орехов может действительно повысить питательную ценность цельнозернового хлеба. И семена, и орехи являются отличным источником ненасыщенных жиров, белка, витаминов и растительных соединений, и все они полезны для сердца.

Кроме того, питательные вещества, содержащиеся в этих продуктах, могут улучшить работу кишечника, метаболизма, мозга, кожи и даже иммунитета. Поэтому полезное сочетание жиров, белков и углеводов, которые можно найти в орехах и семенах, точно сделает хлеб здоровее.