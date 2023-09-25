Після насиченого тренування ви точно відчуватимете задоволення, біль у м'язах та піт. Ймовірно, багато поту. І одяг, який ви носите на тренуванні може серйозно вплинути на те, як ви почуватиметеся після нього. Як правильно його підібрати, розповіла докторка медичних наук Крістін Крейг.

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Підберіть правильну тканину

Деякі тканини можуть добре відводити вологу від вашого тіла під час тренування, інші ж – поглинають її. І коли справа доходить до спортивного костюма, деякі варіанти можуть бути кращими за інші. Вам може здаватися, що натуральні тканини – це завжди найкращий варіант, проте для занять спортом може підійти й синтетика.

Існує чимало тканин, які допомагають поту швидко випаровуватися та залишають ваше тіло прохолодним – зокрема, варіанти, що містять поліпропілен.

Натомість бавовна буде не найкращим вибором, адже вона дуже добре вбирає вологу, і вже посеред тренування ваш одяг буде мокрим та важким.

Вдалий крій

Переконайтеся, що ваш одяг досить вільний та зручний – це важливо для тренувань у залі. Та якщо ви бігаєте чи їздите на велосипеді, навпаки, уникайте широких штанів, що можуть плутатися під ногами.



Для бігу потрібен вузький одяг / Фото Pexels​

А для йоги та пілатесу ідеально підійдуть еластичні приталені тканини, що відводять піт.

Підбирайте відповідно до сезону

Якщо ви тренуєтеся на свіжому повітрі, не забувайте й про те, щоб ваш одяг не був жарким чи надто легким. У спеку надайте перевагу тканинам, що дозволяють шкірі дихати, але в прохолодну погоду оберіть багатошаровий одяг, який можна буде зняти, якщо вам стане спекотно.

Погода чи пора року не повинні впливати на гарне самопочуття. Для покращення дренажної функції спробуйте Галіум-Хеель – лікарський засіб у вигляді крапель імуномодулювальної, дезінтоксикаційної та протизапальної дії. Подбайте про своє здоров’я та рідних!

Завжди одягайтеся тепліше, ніж показує термометр. Під низ одягніть одяг, що вбирає піт, а нагору – ізоляційний шар. Не забувайте також прикрити голову, вуха та руки, адже вони дуже сприйнятливі до холоду.