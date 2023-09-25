Звісно, ваші ідеальні шкарпетки можуть відрізнятися від вподобань та того, для яких активностей ви їх використовуєте. Втім, існують кілька ознак якісних шкарпеток, про які вам точно потрібно знати.

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Як правильно обрати шкарпетки

У виборі хороших шкарпеток є більше секретів, ніж ви могли підозрювати. Можливо, ви вже стикалися з деякими проблемами зі шкарпетками: наприклад, п'ятка, яка зісковзує, роздратування шкіри чи сильне потовиділення.

Шкарпетки зазвичай поділяють на три великі категорії: спортивні, повсякденні та ділові. І визначити, для чого призначена та чи інша пара можна завдяки поєднанню матеріалів чи способу плетіння.

Сьогодні шкарпетки тчуть, щоб гарантувати, що вони придатні для цілей — наприклад, для спорту, походів або ділового одягу — і зазвичай включають суміш із кількох ниток. Більшість виробників змішують пряжу, щоб створити правильний "рецепт" для запланованого використання,

– поділилася експертка Джулія Келлі.

Якщо ви шукаєте шкарпетки, у яких можна займатися спортом, вам варто підібрати ребристу пару, зроблену з суміші бавовни. Також можете підібрати шкарпетки з махровою амортизацією на підошві.

Для активного часопроведення також підійдуть шкарпетки з суміші вовни чи поліестеру, бо вони добре вбирають вологу. Не варто брати 100% бавовняні шкарпетки, адже вони добре утримують вологу та досить повільно сохнуть.



Спортивні шкарпетки можуть бути синтетичними / Фото Pexels​

Якщо ж вам потрібна пара шкарпеток на щодень, найкраще обирати пару з натуральних волокон. Синтетична пряжа може зробити ваші шкарпетки більш довговічними, проте якщо концентрація штучної тканини надто висока, це може вплинути на ваш комфорт.

Вовняні шкарпетки забезпечують чудовий комфорт цілий рік, а оскільки вовна є ізолятором, вони теплі взимку та прохолодні влітку. Більшість якісних вовняних шкарпеток тепер виготовляють із мериносової вовни, тому вони не колють і не сверблять, як шкарпетки в минулому,

– розповіла Джулія Келлі.

Окрім того, переконайтеся, що верх вашої шкарпетки має надійну гумку, щоб шкарпетка добре трималася на нозі. Для цього у магазині вам варто перевірити, чи ніжка шкарпетки добре розтягується.