Для очищення залишків тканини чи принтів на прасці вам знадобиться всього одна таблетка, яку легко знайти в аптечці. Запасайтесь парацетамолом, а ми розповідаємо, що з ним робити.

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Як почистити праску парацетамолом

Всього одна таблетка зможе приховати нелегкий багаторічний досвід роботи вашої праски та перетворить її у чисту й нову. Для цього необхідно увімкнути пристрій та розігріти до максимальної температури. Після того, як праска стала гарячою, беремо таблетку парацетамолу та ретельно втираємо у забруднення. Для того, щоб захистити руки від опіків, скористайтесь кухонним прихватом.

Таблетка парацетамолу миттєво розм'якшує застарілий бруд, тож залишки ви зможете легко прибрати за допомогою ганчірки. Чудово замінять парацетамол таблетки для посудомийної машини. Цей лайфхак має лише один нюанс – дещо неприємний запах, якого можна легко позбутись провітрюванням.

Парацетамол допоможе очистити праску / Фото Pexels

Інші дієві методи

Суміш солі та оцту: змішайте інгредієнти в однаковій пропорції, нагрійте до повного розчинення солі, але не доводьте до кипіння. Трохи остудивши суміш, змочіть у ній ганчірку та протріть підошву праски. Залишки розчину та бруду можна прибрати за допомогою оцту, в якому варто змочити чистий край ганчірки.

Зубна паста: ще один дієвий та простий засіб для очищення поверхні праски. Для цього необхідно нанести невелику кількість на забруднені ділянки та залишити на кілька хвилин. Після цього прибираємо залишки пасти, нагріваємо праску та остаточно позбавляємось бруду на шматочку тканини.

Сода: врятує праску і звичайна сода. Змішайте порошок з водою до консистенції, схожої на пасту, нанесіть на підошву праски та протріть. Чистою ганчіркою видаляємо залишки. Готово!