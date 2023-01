Чим більше, тим краще – саме таким принципом варто керуватись при виборі порції салату на день. У нашому матеріалі розповідаємо, що відбудеться з вашим тілом і загальним станом здоров'я, якщо будете щодня їсти салат.

Яку користь можна отримати, якщо їсти салат щодня

Вітаміни

Здоровий салат містить широкий спектр різних вітамінів. У мікс варто додавати та постійно чергувати овочі, фрукти, боби, горіхи і насіння, що дозволить охопити ще більше корисних вітамінів і мінералів, необхідних вашому організму.

Заправити такий здоровий салат можна олією: дослідження показало, що олія може допомогти засвоїти корисні жиророзчинні мікроелементи, зокрема альфа- та бета-каротин, лікопін, лютеїн, вітамін Е, вітамін К і вітамін А. Експерти Eat This, Not That рекомендують додавати у салат шпинат, листову капусту, лосось, який містить вітамін С, горіхи і насіння, зокрема мигдаль і насіння соняшника, у складі яких багато вітаміну Е.