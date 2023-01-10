Чим більше, тим краще – саме таким принципом варто керуватись при виборі порції салату на день. У нашому матеріалі розповідаємо, що відбудеться з вашим тілом і загальним станом здоров'я, якщо будете щодня їсти салат.
Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму
Яку користь можна отримати, якщо їсти салат щодня
Вітаміни
Здоровий салат містить широкий спектр різних вітамінів. У мікс варто додавати та постійно чергувати овочі, фрукти, боби, горіхи і насіння, що дозволить охопити ще більше корисних вітамінів і мінералів, необхідних вашому організму.
Заправити такий здоровий салат можна олією: дослідження показало, що олія може допомогти засвоїти корисні жиророзчинні мікроелементи, зокрема альфа- та бета-каротин, лікопін, лютеїн, вітамін Е, вітамін К і вітамін А. Експерти Eat This, Not That рекомендують додавати у салат шпинат, листову капусту, лосось, який містить вітамін С, горіхи і насіння, зокрема мигдаль і насіння соняшника, у складі яких багато вітаміну Е.
Менше шкідливої їжі
Салат – це чудовий спосіб зберегти вагу або ж навіть скинути зайві кілограми. Річ у тім, що він переповнений клітковиною, яку рекомендують вживати людям з надмірною вагою та ожирінням, щоб схуднути. Чим більше салату, тим менше шкідливої їжі ви будете споживати.
Дослідження кажуть, що саме клітковина сповільнює процес травлення та дозволяє вам довше почуватись ситим, ніж після споживання рафінованих вуглеводів. Своєю чергою, це допомагає приборкати тягу до солодких шкідливих перекусів і швидше схуднути. Покращення відчує і мікробіом кишківника, від якого теж напряму залежить ваша вага.
Здоров'я мозку
Салат гарантує вам гарну роботу мозку / Фото Pexels
Щоденне вживання салату змусить залишатись у гарній здоровій формі не лише тіло, але й мозок. Дослідження 2018 року показало, що всього одна склянка салату зможе зберегти мозок від старіння та покращить пам'ять у людей похилого віку. Позитивні темпи зниження когнітивних функцій спостерігались навіть у тих, хто вживав пів склянки салату.
Ліки від печії
Традиційні новорічні салати з майонезом користі вам не принесуть, а от зайві калорії і печію – легко. Саме тому варто додавати більше корисних інгредієнтів та додавати здорові заправки. Якщо ви схильні до кислотного рефлюксу, варто мінімізувати помідори та сир, які мають високу кислотність. Натомість вибирайте більш щадні начинки, як-от горіхи, насіння, фрукти або сочевицю.
Будьте обережні з порціями
Надто великі порції салату можуть посилити вже наявні проблеми шлунково-кишкового тракту, зокрема призвести до здуття.
Якщо ви отримуєте у своєму салаті ситну зелень, як-от капусту, можете скинути значну кількість нерозчинної клітковини в товсту кишку, що може спричинити запор і стати божевільним живленням для бактерій, які там перебувають. Це може призвести до газоутворення,
– застерігає сертифікована дієтологиня Джина Кітлі.
Спробуйте збільшувати порції поступово, так ви уникнете негативних наслідків та дозволите організму звикнути до змін.