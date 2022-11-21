Цей популярний та дешевий напій омолоджує шкіру

Ваша шкіра потребує не лише зовнішнього догляду, а і якісного внутрішнього зволоження. Як можна легко та бюджетно забезпечити її балансом, розповідаємо далі.

Дерматологиня Кристал Динопол вирішила потішити жінок, які протягом багатьох років шукали панацею. Вона порадила пити цей чай, аби залишатись молодими.

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Який напій омолоджує шкіру

Антивіковим ефектом володіє всім знайомий зелений чай. Регулярне споживання цього напою принесе організму низку позитивних ефектів та енергії, якими забезпечує кофеїн. Тонізувальний компонент також дозволяє ефективно позбутись зайвих набряків, адже володіє сечогінним ефектом, що виводить зайві рідини з організму.

Переваги кофеїну підкріплюють дубильні речовини – це полімеризовані сполуки фенолу, які зміцнюють білкові молекули на поверхневих шарах шкіри або слизових оболонок. Так вони стають стійкішими до зовнішніх впливів. Одними з представників дубильних речовин є катехіни, які пов'язують зі здоров'ям імунної системи. Також вони слугують надійними захисниками для шкіри від ультрафіолетового випромінювання.



Зелений чай омолоджує / Фото Pexels

Потішать тіло своїм протизапальними та захисними діями і антиоксиданти: біофлавоноїди, вітаміни С та Е, селен, бета-каротин. Вони нормалізують вироблення шкірного сала та зменшують запалення у проблемних зонах, зокрема на обличчі. Вітамін B2 робить шкіру еластичною та допомагає підтримувати потрібний рівень колагену.

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Якщо зелений чай у чистому вигляді не надто полюбляєте, спробуйте туди додати лимон та приправити напій солодким медом. Ці компоненти також містять чимало антиоксидантів та корисних компонентів, які лише підкріплять дію чаю. До речі, рекомендована норма вживання зеленого чаю на добу становить 3 – 5 чашок. Це дозволить отримати максимум користі для вашої шкіри та організму в цілому. Уникати вживання напою краще вранці, аби вберегти себе від можливих проблем із травленням та кислотним рефлюксом.